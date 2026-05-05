PENSII 2026 | Pensionarii din România primesc bani în plus: Cum se fac plățile

Pensionarii din România primesc bani în plus: Cum se fac plățile

Începând de luni, 4 mai 2026, numeroși pensionari din România cărora le aduce poștașul pensiile primesc prima tranșă din ajutorul financiar acordat de stat prin Pachetul de Solidaritate.

Sumele ajung la beneficiarii cu venituri de până la 3.000 de lei și se plătesc automat, fără cerere prealabilă.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a introdus această măsură pentru a sprijini pensionarii afectați de scumpirile din ultimele luni. Plata se face în două tranșe egale, una în luna mai 2026 și a doua în decembrie 2026.

Tranșele de bani în discuție au valori diferite în funcție de venitul lunar al fiecărui beneficiar.

*pensionarii care au pensii de până la 1.500 de lei primesc 500 de lei;

*pensionarii care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei primesc 400 de lei;

*pensionarii care au pensii între 2.001 și 3.000 de lei primesc 300 de lei.

Tranșa din decembrie 2026 va fi în aceleași cuantumuri.

Astfel, ajutorul total pe anul 2026 ajunge la 1.000 de lei, 800 de lei sau 600 de lei, în funcție de categoria de venit.

Cei care primesc pensia pe card sau în cont bancar vor încasa banii aferenți primei tranșe în 12 mai, odată cu pensia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

