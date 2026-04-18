Curier Județean

Trei PREMII și 3 MENȚIUNI obținute de elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 34 de minute

în

De

Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală 2026. 

Faza finală a Olimpiadei amintite s-a desfășurat la Târgu Mureș.

Laureații liceului vocațional albaiulian au fost:

1. Ștefan Șulț- clasa a V-a, FLAUT- PREMIUL I, prof. Emma Damian

2. Andrei Bulac – clasa a VIII-a, VIOARĂ- PREMIUL I, prof. Rosiu Mihaela

3. Vlad Ștefănescu – clasa a VIII-a, PIAN- PREMIUL III, prof Cecilia Simion

4. Alisa Cordoș – clasa a VI-a, FLAUT- MENȚIUNE, prof. Ema Damian

5. Teodor Dănulețiu – clasa a VII-a, CLARINET- MENȚIUNE, prof. Răzvan Ciorbea

6. Antonia Dogeanu –  clasa a VII-a, PIAN- MENȚIUNE, prof. Cecilia Simion

Profesor corepetitor:  Ovidiu Pârjol

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

18-19 aprilie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

18 aprilie 2026

De

18-19 aprilie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 18-19 aprilie 2026.

Citește mai mult

Curier Județean

Performanță remarcabilă pentru Irina Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan" Cugir: A obținut premiul III la Olimpiada Națională de Istorie 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

17 aprilie 2026

De

Performanță remarcabilă pentru Irina Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan" Cugir: A obținut premiul III la Olimpiada Națională de Istorie 2026 Irina Codrea, elevă de la Colegiul Național „David Prodan" Cugir, a reușit o performanță impresionantă. Tânăra a obținut premiul III la Olimpiada Națională de Istorie.

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Performanță remarcabilă pentru două eleve de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea" din Bistra: Premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Socio-Umane

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 ore

în

17 aprilie 2026

De

Performanță remarcabilă pentru două eleve de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea" din Bistra: Premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Socio-Umane Două eleve ale Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea" din Bistra au obținut un rezultat remarcabil la etapa națională a Olimpiadei de Socio-Umane, desfășurată la Iași. Elevele Haiduc Dalina și Ihut Marcela au obținut Premiul […]

Citește mai mult