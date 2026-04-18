Trei PREMII și 3 MENȚIUNI obținute de elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală 2026
Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală 2026.
Faza finală a Olimpiadei amintite s-a desfășurat la Târgu Mureș.
Laureații liceului vocațional albaiulian au fost:
1. Ștefan Șulț- clasa a V-a, FLAUT- PREMIUL I, prof. Emma Damian
2. Andrei Bulac – clasa a VIII-a, VIOARĂ- PREMIUL I, prof. Rosiu Mihaela
3. Vlad Ștefănescu – clasa a VIII-a, PIAN- PREMIUL III, prof Cecilia Simion
4. Alisa Cordoș – clasa a VI-a, FLAUT- MENȚIUNE, prof. Ema Damian
5. Teodor Dănulețiu – clasa a VII-a, CLARINET- MENȚIUNE, prof. Răzvan Ciorbea
6. Antonia Dogeanu – clasa a VII-a, PIAN- MENȚIUNE, prof. Cecilia Simion
Profesor corepetitor: Ovidiu Pârjol
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
