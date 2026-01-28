Trei minori, cu vârste între 13 și 16 ani, ar fi înjunghiat un taximetrist de 54 de ani. Motivul, neînțelegeri privind achitarea cursei
Trei minori, cu vârste între 13 și 16 ani, ar fi înjunghiat un taximetrist de 54 de ani. Motivul ar fi fost anumite neînțelegeri privind achitarea cursei.
Potrivit IPJ Mureș, „La data de 28 ianuarie 2026, în jurul orei 06:30, Secția 3 Poliție Rurală Râciu a fost sesizată prin apel 112, de către un bărbat de 54 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce desfășura activități de transport persoane în regim de taxi, ar fi fost agresat.
În urma intervenției la fața locului și a cercetărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul ar fi transportat trei tineri din zona Unirii a municipiului Târgu Mureș către localitatea Porumbeni, iar la ieșire din localitatea Voiniceni, pe fondul unor neînțelegeri privind achitarea cursei, aceștia au fost coborâți din autoturism. În contextul creat, ar fi izbucnit un conflict, în urma căruia taximetristul ar fi fost lovit în zona obrazului cu un obiect contondent.
La fața locului a fost solicitat sprijin medical, bărbatul fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.
Cei trei tineri nu se mai aflau la locul incidentului, însă au fost depistați operativ, la scurt timp, de către un echipaj de poliție. Aceștia au fost identificați ca fiind trei minori, cu vârste de 13, 15 și 16 ani.
Minorii au fost conduși la sediul unității de poliție, unde se află în prezent, pentru continuarea cercetărilor, stabilirea stării de fapt și dispunerea măsurilor legale, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.
Totodată, cu privire la acest caz, au fost informați reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș”.
