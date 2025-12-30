Transportul gratuit pentru vârstnicii dintr-o comună din județul Alba continuă și în 2026. Primar: „Acces mai ușor la medic, la familie, la comunitate”
Vârstnicii din comuna Sântimbru, județul Alba, au primit o veste bună în perioada dintre sărbători și Anul Nou. Administrația locală a anunțat că vor beneficia de transport gratuit și pe perioada anului următor.
Astfel, primarul Ioan Iancu Popa a anunțat, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, că vârstnicii vor păstra facilitatea de transport gratuit pentru autobuzele și microbuzele STP și pe perioada anului următor.
Alături de anunț, edilul din Sântimbru a vorbit și despre importanța pensionarilor asupra comunității, dar și beneficiile pe care această gratuitate o are pentru ei. Mesajul publicat integral de primarul din Sântimbru este:
,,În fiecare comunitate ne fac cinste o categorie aleasă de locuitori – și acestia sunt cei care au pus temelii solide pentru prezentul de care ne bucurăm astăzi fiecare dintre noi…sunt bunicii și părinții noștri, sunt PENSIONARII COMUNEI NOASTRE, care au muncit o viață întreagă, au crescut generații, au construit case, drumuri, familii și valori.
Din respect pentru tot ceea ce au oferit satelor noastre, dorim să vă anunțăm că și pentru anul 2026 vom păstra facilitatea de TRANSPORT GRATUIT pe autobuzele si microbuzele STP, pentru toti locuitorii pensionari cu domiciliul în comuna Sântimbru.
Acest “transport gratuit” înseamnă mai mult decât o călătorie: înseamnă acces mai ușor la medic, la familie, la comunitate, la o viață activă și demnă – iar noi avem datoria morală să avem grijă de cei care, la rândul lor, au avut grijă de noi”, a scris primarul din Sântimbru, Ioan Iancu Popa.
