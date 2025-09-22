Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de miercuri, 24 septembrie 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de urgență pentru asigurarea continuității serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba.

La nivelul UAT-Județul Alba au fost derulate un număr de 5 proceduri de atribuire competitivă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, fiind atribuite contracte de delegare a gestiunii serviciului pentru un număr de 33 de trasee din programul de transport.

Pentru traseele pe care nu au fost depuse oferte în cadrul procedurilor de achiziție sau ofertele au fost respinse, Consiliul Județean Alba a adoptat Hotărârea nr. 98/28 martie 2025, prin care au fost aprobate măsuri de urgență pentru asigurarea continuităţii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, pe traseele din Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021, cu modificările şi completările ulterioare, rămase neatribuite în urma desfășurării procedurilor de achiziție – Licitaţie deschisă derulate prin intermediul SEAP.

Aceste măsuri au constat în încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, între Judeţul Alba şi operatorii de transport rutier care efectuau curse pe aceste trasee și care au fost de acord să presteze serviciul în continuare, în scopul asigurării continuităţii serviciului. Durata acestor contracte de delegare a gestiunii este de la 1 aprilie 2025-30 septembrie 2025.

Având în vedere faptul că la data de 30 septembrie 2025 încetează Contractele de delegare a gestiunii serviciului încheiate cu operatorii de transport rutier: SC Excelent Trans SRL; SC Andra& Alina Transport SRL și SC Livio Dario SRL pentru mai multe trasee, aceste trasee urmând a fi incluse în documentația pentru organizarea unei noi proceduri de atribuire (a 6-a) și ținând cont de faptul că asigurarea continuității serviciilor publice de transport persoane prin programele de transport, constituie unul din principalele obiective urmărite de autoritățile administrației publice locale în domeniul serviciului public de transport local și județean, este necesară aprobarea de către Consiliul Județean Alba a măsurilor privind asigurarea continuității serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, prin încheierea de acte adiționale, cu valabilitate de la 1 octombrie 2025 la 31 martie

2026.

Potrivit art. 5 alin. (5) din Regulmentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul căruia a fost încheiate contractele cu operatorii de transport, atribuirea sau prelungirea unui Contract de servicii publice prin măsuri de urgenţă, sau impunerea unui astfel de Contract nu poate depăşi doi ani.

Pentru asigurarea continuității serviciului de trasport pe traseele respective, Consiliul Județean Alba a transmis operatorilor de transport susmenționați solicitări cu privire la acordul de prelungire a duratei contractelor, potrivit adreselor nr. 26.757/08.09.2025; nr. 26.759/08.09.2025 și nr. 26.760/08.09.2025.

Toți operatorii de transport, prin adresele nr. 689/10.09.2025, nr. 329/10.09.2025 și f.n., înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 27.031/10.09.2025, nr. 27.030/10.09.2025 și nr. 27.032/10.09.2025, își exprimă acordul cu privire la prelungirea Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin

curse regulate, urmând să fie încheiate Acte adiționale până la data de 31 martie 2026, ca urmare a acordurilor operatorilor de transport cu privire la prelungirea contractelor.

Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport, în calitatea sa de autoritate de autorizare, va proceda la înscrierea pe verso-ul licenţei de traseu eliberate operatorilor de transport rutier: SC Excelent Trans SRL; SC Andra& Alina Transport SRL și SC Livio Dario SRL a sintagmei: „Prelungit valabilitatea până la data de 31 martie 2026, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. ____”, urmată de semnătura persoanei care face înscrierea şi aplicarea ştampilei.

Traseele vizate de această măsură pot fi văzute AICI.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI