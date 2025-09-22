Rămâi conectat

Curier Județean

Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de miercuri, 24 septembrie 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de urgență pentru asigurarea continuității serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba. 

La nivelul UAT-Județul Alba au fost derulate un număr de 5 proceduri de atribuire competitivă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, fiind atribuite contracte de delegare a gestiunii serviciului pentru un număr de 33 de trasee din programul de transport.

Pentru traseele pe care nu au fost depuse oferte în cadrul procedurilor de achiziție sau ofertele au fost respinse, Consiliul Județean Alba a adoptat Hotărârea nr. 98/28 martie 2025, prin care au fost aprobate măsuri de urgență pentru asigurarea continuităţii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, pe traseele din Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021, cu modificările şi completările ulterioare, rămase neatribuite în urma desfășurării procedurilor de achiziție – Licitaţie deschisă derulate prin intermediul SEAP.

Aceste măsuri au constat în încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, între Judeţul Alba şi operatorii de transport rutier care efectuau curse pe aceste trasee și care au fost de acord să presteze serviciul în continuare, în scopul asigurării continuităţii serviciului. Durata acestor contracte de delegare a gestiunii este de la 1 aprilie 2025-30 septembrie 2025.

Având în vedere faptul că la data de 30 septembrie 2025 încetează Contractele de delegare a gestiunii serviciului încheiate cu operatorii de transport rutier: SC Excelent Trans SRL; SC Andra& Alina Transport SRL și SC Livio Dario SRL pentru mai multe trasee, aceste trasee urmând a fi incluse în documentația pentru organizarea unei noi proceduri de atribuire (a 6-a) și ținând cont de faptul că asigurarea continuității serviciilor publice de transport persoane prin programele de transport, constituie unul din principalele obiective urmărite de autoritățile administrației publice locale în domeniul serviciului public de transport local și județean, este necesară aprobarea de către Consiliul Județean Alba a măsurilor privind asigurarea continuității serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, prin încheierea de acte adiționale, cu valabilitate de la 1 octombrie 2025 la 31 martie
2026.

Potrivit art. 5 alin. (5) din Regulmentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul căruia a fost încheiate contractele cu operatorii de transport, atribuirea sau prelungirea unui Contract de servicii publice prin măsuri de urgenţă, sau impunerea unui astfel de Contract nu poate depăşi doi ani.

Pentru asigurarea continuității serviciului de trasport pe traseele respective, Consiliul Județean Alba a transmis operatorilor de transport susmenționați solicitări cu privire la acordul de prelungire a duratei contractelor, potrivit adreselor nr. 26.757/08.09.2025; nr. 26.759/08.09.2025 și nr. 26.760/08.09.2025.

Toți operatorii de transport, prin adresele nr. 689/10.09.2025, nr. 329/10.09.2025 și f.n., înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 27.031/10.09.2025, nr. 27.030/10.09.2025 și nr. 27.032/10.09.2025, își exprimă acordul cu privire la prelungirea Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin
curse regulate, urmând să fie încheiate Acte adiționale până la data de 31 martie 2026, ca urmare a acordurilor operatorilor de transport cu privire la prelungirea contractelor.

Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport, în calitatea sa de autoritate de autorizare, va proceda la înscrierea pe verso-ul licenţei de traseu eliberate operatorilor de transport rutier: SC Excelent Trans SRL; SC Andra& Alina Transport SRL și SC Livio Dario SRL a sintagmei: „Prelungit valabilitatea până la data de 31 martie 2026, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. ____”, urmată de semnătura persoanei care face înscrierea şi aplicarea ştampilei.

Traseele vizate de această măsură pot fi văzute AICI.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Minor de 16 ani REȚINUT pentru furt calificat în Bucerdea Grânoasă: Ar fi sustras 1.850 de euro și 800 de lei dintr-o locuință

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 5 ore

în

22 septembrie 2025

De

Tânăr de 16 ani REȚINUT pentru furt calificat în Bucerdea Grânoasă: Ar fi sustras bani din locuința unui bărbat Un tânăr de 16 ani din Bucerdea Grânoasă a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat din locuința unui bărbat. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 septembrie 2025, polițiștii Secției 5 de Poliție […]

Citește mai mult

Curier Județean

22 septembrie – 3 octombrie 2025 | Lucrări de modernizare pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: Restricții de trafic anunțate de Primărie

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 5 ore

în

22 septembrie 2025

De

Trafic restricționat pe strada Emil Racoviță. Primăria anunță lucrările de asfaltare Primăria municipiului Alba Iulia a transmis un anunț important pentru locuitorii din cartierul Emil Racoviță, legat de lucrările care pregătesc asfaltarea străzii principale din zonă. Potrivit anunțului, începând de luni, 22 septembrie, de la ora 14.00, circulația vehiculelor pe strada Emil Racoviță va fi […]

Citește mai mult

Curier Județean

24 septembrie 2025 | „Provocări organizaționale în contextul actual”: Conferință susținută de sociologul Alin Tomuș la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

22 septembrie 2025

De

„Provocări organizaționale în contextul actual”: Conferință susținută de sociologul Alin Tomuș la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba La Alba Iulia continuă seria conferințelor organizate de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.  Un astfel de eveniment este programat miercuri, 24 septembrie 2025. Evenimentul îl are drept invitat pe sociologul Alin Tomuș. Acesta va susține o conferință cu […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 26 de minute

Adrian Negrescu: Creșterea taxelor și mai ales inflația riscă să ducă România în recesiune

Adrian Negrescu: Creșterea taxelor și mai ales inflația riscă să ducă România în recesiune Creșterea taxelor și mai ales inflația...
Actualitateacum 3 ore

Sistemele turcești de supraveghere aeriană vor proteja spațiile aeriene ale României și Poloniei: De ce a luat NATO această măsură

Sistemele turcești de supraveghere aeriană vor proteja spațiile aeriene ale României și Poloniei NATO va începe să desfășoare sistemul de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

Cum încap „10 metri pătrați”, cât o toaletă decentă, într-un spațiu de peste 100 de metri, obținuți fără licitație în Palatul Principilor

Cum încap „10 metri pătrați”, cât o toaletă decentă, într-un spațiu de peste 100 de metri, obținuți fără licitație în...
Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | Întâlnirea Fierarilor,  ediția a III-a, la Rîmetea, în Alba: Meșteri din țară și din străinătate au încins forjele și au bătut nicovalele la evenimentul devenit tradiție printre pasionații de arta fierului

Întâlnirea Fierarilor,  ediția a III-a, la Rîmetea, în Alba: Meșteri din țară și din străinătate au încins forjele și au...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori

Transport public auto județean în Alba: Contractele de delegare a gestiunii prelungite pentru 14 trasee, cu 3 operatori Pe ordinea...
Curier Județeanacum 5 ore

VIDEO | Minor de 16 ani REȚINUT pentru furt calificat în Bucerdea Grânoasă: Ar fi sustras 1.850 de euro și 800 de lei dintr-o locuință

Tânăr de 16 ani REȚINUT pentru furt calificat în Bucerdea Grânoasă: Ar fi sustras bani din locuința unui bărbat Un...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 11 ore

Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită

Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
Politică Administrațieacum o zi

SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în Parlament. Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită

SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii

21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii Într-un moment în care lumea...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului

21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului Ziua de 21 septembrie este sărbătorită...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea