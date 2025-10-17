Transport ILEGAL de material lemnos depistat de polițiști pe DJ 107 A, la Vurpăr: Conducătorul auto a fost sancționat, iar lemnul confiscat

Un transport ILEGAL de material lemnos a fost depistat joi de polițiști pe DJ 107 A, la Vurpăr. Conducătorul auto a fost sancționat, iar lemnul confiscat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 octombrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107 A, pe raza localității Vurpăr, un autovehicul condus de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Vințu de Jos, care transporta material lemnos.

Întrucât existau suspiciuni cu privire la legalitatea transportului de material lemnos, polițiștii au solicitat sprijinul specialiștilor silvici care, în urma inventarierii, au stabilit faptul că bărbatul transporta cantitatea de 3,00 mc lemn foc de esență cer, în valoare totală de 1.038 lei.

În urma verificărilor efectuate, a reieșit că bărbatul ar fi efectuat mai multe transporturi de material lemnos, în baza aceluiași aviz de însoțire.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar cantitatea de material lemnos a fost confiscată și predată personalului silvic.

Cercetările sunt continuate.

