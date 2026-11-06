Foto | Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia: Cea mai mare colecție de incunabule din România a fost scanată integral / „Accesul la cultură nu e un privilegiu, ci o necesitate”

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia: Cea mai mare colecție de incunabule din România a fost scanată integral / „Accesul la cultură nu e un privilegiu, ci o necesitate”

O performanță excepțională pentru patrimoniul cultural românesc: cea mai mare colecție de incunabule din România a fost scanată integral. După un an și câteva luni de muncă, aproximativ 280.000 de pagini din peste 600 de cărți tipărite înainte de anul 1501 au fost digitizate la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Unele dintre cele mai rare și valoroase mărturii ale începuturilor tiparului european sunt astfel mai aproape de cercetători și de publicul larg.

Sunt cărți care au traversat mai bine de cinci secole. Au supraviețuit războaielor, schimbărilor de epocă și transformărilor Europei. Au păstrat între coperțile lor gândirea lui Homer, reflecțiile lui Toma din Aquino și versurile lui Ovidiu. Acum, după un amplu proiect de digitizare, 280.000 de pagini din această comoară bibliografică au fost scanate și conservate în format digital.

Anunțul marchează încheierea unei operațiuni de anvergură națională, cu o importanță deosebită pentru conservarea și valorificarea patrimoniului cultural.

„După un an și câteva luni și două sute optzeci de mii de pagini scanate, am ajuns la finalul scanării celei mai mari și, poate, celei mai importante colecții de incunabule din România!”, transmit reprezentanții echipei implicate în proiect.

Cărțile care au schimbat Europa, reunite la Alba Iulia

Incunabulele sunt cărțile tipărite de la începuturile tiparului european până la sfârșitul anului 1500. Sunt primele mărturii ale unei revoluții culturale care a schimbat definitiv circulația ideilor și accesul la cunoaștere.

Colecția Bibliotecii Batthyaneum cuprinde volume tipărite între 1468 și 1500, într-o perioadă de transformări intelectuale profunde, în care moștenirea Antichității grecești și latine era redescoperită, iar umanismul european prindea contur.

„Vorbim de primele cărți văzute și pipăite de mâinile europenilor care încă deplângeau căderea Constantinopolului și îi primeau masiv pe «imigranții» greci, pe intelectualii vechiului Bizanț, piscurile umanismului occidental”, spune Cristian Mladin, directorul Bibliotecii Batthyaneum.

Printre volumele digitizate se regăsesc opere fundamentale ale culturii universale. De la Homer la Toma din Aquino, de la Heroidele lui Ovidiu, în ediția din 1494, considerată exemplar unicat, până la celebra Biblie a lui Koberger, bogat ilustrată, fiecare volum reprezintă o mărturie de neînlocuit a istoriei culturale europene.

„De la 1468 până în 1500, de la Homer la Toma din Aquino, de la Heroidele lui Ovidiu din 1494, exemplar considerat unicum, la Biblia lui Koberger, frumos pictată, ne-au trecut prin mâini cărțile celor mai mari spirite ale culturii europene”, mai spune Cristian Mladin.

Potrivit acestuia, dintre cele peste 600 de incunabule, aproape jumătate sunt încărcate deja online pe site-ul Bibliotecii Naționale a României.

„Cum și în ce cuvinte să spunem că accesul la cultură nu e un privilegiu, ci o necesitate? Bibliotecile sunt spațiile tăcerii autentice, nu fiindcă spiritele care locuiesc în marile cărți ar fi reduse la tăcere acolo, ci fiindcă doar acolo poți asculta cu adevărat”, subliniază Cristian Mladin într-o postare în mediul online.

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