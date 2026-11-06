10-12 noiembrie 2026 | Se oprește apa în localități din Munții Apuseni: Lucrări de maximă importanță

Se oprește apa în localități din Munții Apuseni: Lucrări de maximă importanță

SC APA CTTA S.A. Alba – Sucursala Apuseni anunță consumatorii că, în perioada 10.11.2026 –11.11.2026, se vor efectua lucrări care vizează implementarea corespunzătoare a contractului de lucrări „Extindere și reabilitare aducțiuni SZA Apuseni”.

Se va interveni pentru înlocuirea vanelor care deservesc întregul sistem de aducțiune zonal Apuseni, situate în incinta rezervorului amplasat în orașul Câmpeni, str. Horea – Muncel. Înlocuirea acestora este necesară datorită vechimii lor.

Pentru a diminua disconfortul consumatorilor, Operatorul a mobilizat, împreună cu antreprenorul lucrărilor, 3 echipe care vor lucra concomitent, astfel încât să poată fi realizate toate lucrările într-o singură etapă:

• manevre de închidere/deschidere vane;

• golire, spălare, dezinfecție rezervor de înmagazinare apă potabilă Câmpeni (2.500 mc);

• golire, spălare, dezinfecție rezervor de înmagazinare apă potabilă Câmpeni (100 mc);

• demontare/montare vane (3 buc. – DN600, 1 buc. – DN300);

• umplere rezervor – R1 = 2.500 mc;

• umplere rezervor – R2 = 100 mc.

Lucrările vor începe în data de 10.11.2026, ora 07:00 și se estimează durata acestora la cca. 48 de ore, având în vedere complexitatea acestora.

Astfel, se va sista furnizarea apei potabile în următoarele localități:

• Oraș Câmpeni – str. Horea, zona Muncel și sat Mihoiești;

• Comuna Sohodol – sat Lazuri și sat Burzonești.

„Rugăm consumatorii din zonele menționate să își asigure rezerva de apă necesară pe durata întreruperii.

De asemenea, este posibil ca, pe perioada executării lucrărilor, cât și la reluarea furnizării apei potabile, să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim consumatorii să folosească apa numai în scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm să fie semnalate la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Apuseni, la numărul de telefon: 0258 771 665, în vederea intervenției”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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