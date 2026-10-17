Foto | SuperLiga Alba: Industria Galda, noul lider, după victoria de la Daia Romănă. Remiză albă în derby-ul de la Sebeș
SuperLiga Alba: Industria Galda, noul lider, după victoria de la Daia Romănă. Remiză albă în derby-ul de la Sebeș
În urma etapei a 8-a din SuperLiga Alba s-a consemnat schimbarea liderului. Industria Galda a urcat pe primul loc grație victoriei categorice de la Daia Română, în condițiile în care derby-ul de la Sebeș s-a încheiat cu o remiză albă.
Urmează în runda următoare un duel de foc: Industria Galda vs. CSM Sebeș.
Iată rezultatele complete și marcatorii din această rundă:
*Inter Unirea – Viitorul Sântimbru 2-3 (2-3)
Cel mai bogat în goluri meci al etapei s-a încheiat cu victoria campioanei ediției precedente a SuperLigii Alba.
Au marcat: Căt. Ilea (42, 45), respectiv Voic (17), M. Domșa (35), D. Lupșan (43).
*Academia Șona – CSM Aiud 3-1 (2-1)
Gazdele și-au impus punctul de vedere, fapt care s-a văzut și pe tabela de marcaj, ce a consemnat prima victorie acasă a amfitrionilor în acest campionat.
Au marcat: Ignat (37, 80), Căt. Muntean (45+2), respectiv R. Păcurar (28).
Portarul gazdelor, Udvar, a apărat un penalty.
*CSM Sebeș – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 0-0
Gazdele au ratat multe ocazii de a înscrie, însă tabela de marcaj a rămas „imaculată” până la final. Este primul meci din acest campionat în care CSM Sebeș nu marchează.
*Performanța Ighiu – CS Ocna Mureș 1-1 (1-0)
Duel intens, între două formații cu mari ambiții și în actuala ediție a campionatului.
Au marcat: C. Olălău (11), respectiv Socaci (48).
Potopea (Performanța Ighiu) a ratat un penalty în minutul 5. Oniche (Performanța Ighiu) a fost eliminat în minutul 87 pentru cumul de cartonașe galbene.
*Spicul Daia Română – Industria Galda de Jos 0-4 (0-3)
Victorie fără dubii a oaspeților, care urcă în fotoliul de lider.
Au marcat: Biro (22, 52), Vl. Domșa (35), Cioară (37).
În clasament: 1. Industria Galda 20 p. (22-5); 2. CSM Sebeș 20 p. (18-6); 3. Viitorul Sântimbru 19 p.
sursa foto: Industria Galda
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