Ştirea zilei

Video | Aglomerație la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: Zeci de oameni au stat la coadă în fața magazinului deținut de omul de afaceri Călin Donca

Bogdan Ilea

Publicat

acum 49 de minute

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Aglomerație la deschiderea magazinului „DOR” din Alba Iulia: Zeci de oameni au stat la coadă în fața magazinului deținut de omul de afaceri Călin Donca

Deschiderea magazinului DOR din Alba Iulia, deținut de milionarul ardelean Călin Donca, a avut loc astăzi, de la ora 12:00, în apropierea aprozarului „Cireșica”.

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Zeci de oameni au așteptat la coadă înainte de deschidere, iar o parte dintre ei au ajuns cu aproximativ 30 de minute mai devreme, pentru a prinde un loc cât mai în față. 

Călin Donca a publicat, pe contul său de Facebook, o serie de videoclipuri prin care a promovat cea de-a zecea locație a magazinului „DOR de gusturile românești”.

,,Oamenii vin, se uită, nu știu despre ce este vorba. Oamenii din Alba Iulia nu știu că mâine la ora 12:00 deschidem la Alba Iulia a 10-a locație Dor de gusturi românești, produse din toată țara, produse de la Constanța, Timișoara, Satu Mare, le aducem la Alba Iulia.”, a explicat Călin Donca pe o rețea de socializare, într-un videoclip publicat ieri.

Cine este Călin Donca 

Om de afaceri din Brașov, Călin Donca a fost implicat în 2023 într-un scandal: reținut și plasat în arest preventiv, a fost acuzat de procurori de implicare într-o schemă de înșelăciune cu criptomonede, constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. 

După trei luni de detenție, acesta a fost mutat în arest la domiciliu și ulterior plasat sub control judiciar.

Pe plan profesional, Donca deține o afacere cu panouri fotovoltaice, care i-a adus milioane de euro, însă relația sa cu artistul Dorian Popa s-a deteriorat, după ce acesta din urmă l-a acuzat public de înșelăciune într-o investiție. 

Omul de afaceri a deschis ulterior un proces pentru defăimare, dar a transmis că ar fi dispus să renunțe la acesta cu condiția unei discuții publice, într-o emisiune sau un podcast.

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