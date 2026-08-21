Traian Băsescu, despre Legea Salarizării: Îți bați capul degeaba încercând să ajungi la un rezultat

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că discuția privind Legea Salarizării este inutilă atât la nivel național, cât și european. El susține că, în negocierile cu Comisia Europeană, România nu își poate asuma reducerea deficitului bugetar în condițiile adoptării acestei legi.

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a declarat într-o intervenție la B1TV că Legea Salarizării este o reformă dificil de adoptat, atât pe plan național, cât și la nivel european. Fostul șef de stat a declarat că legea nu ar avea cum să mulțumească nici bugetarii, dar nici Comisia Europeană.

„Spre exemplu, pe legea salarizării, atâta timp cât președintele a emis deja un punct de vedere, ca nu va promulga aceasta lege daca ea reprezintă scăderi de salarii. Deci asta a devenit clar pentru toată lumea. Că-ți bați capul degeaba să încerci să ajungi la un rezultat”, a susținut Traian Băsescu joi, la B1TV.

Traian Băsescu spune că situația cu Legea Salarizării din România este cunoscută și printre oficialii de la Bruxelles, care urmăresc cu atenție dacă executivul va reuși să-și mențină obiectivele de deficit, odată cu implementarea reformei.

„Mai mult decât atât, această declarație este bine notată și la Bruxelles. Și nimeni nu-și mai face iluzii că va putea să iasă o lege care să corespundă exigențelor situației de deficit excesiv pe care România o are”, a mai declarat fostul președinte al României.

Secțiune Știri sub articolul principal