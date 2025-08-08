TRAGEDIE la Alba Iulia: Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău pe motocicletă
Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața la Alba Iulia după ce i s-a făcut rău pe motocicletă
Un bărbat din Ighiu și-a pierdut viața la Alba Iulia după ce i s-a făcut rău pe motocicletă.
Citește și: TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei
Tragedia s-a produs vineri după amiază.
Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 8 august 2025, prin SNUAU 112, s-a sesizat faptul că unui bărbat de 30 de ani, din localitatea Ighiu, i s-ar fi făcut rău, în timp ce se afla la un curs pentru motocicliști.
Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare.
Din nefericire, a fost declarat decesul bărbatului de 30 de ani.
