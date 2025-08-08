TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei
TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei sale
În dimineața zilei de 8 august 2025, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un tânăr de 18 ani, din Cugir, a fost găsit spânzurat în grădina casei.
Potrivit IPJ Alba, echipa de cercetare care s-a deplasat la fața locului a constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr, în vârstă de 18 ani, care s-ar fi spânzurat.
Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul tânărului.
În urma examinării sumare a trupului, nu au fost identificate urme de violență.
Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.
