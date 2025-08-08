Rămâi conectat

TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei sale

În dimineața zilei de 8 august 2025, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un tânăr de 18 ani, din Cugir, a fost găsit spânzurat în grădina casei.

Citește și: TRAGEDIE în Alba: Un vârstnic de 82 de ani, găsit SPÂNZURAT într-o anexă gospodărească din satul Tărtăria

Potrivit IPJ Alba, echipa de cercetare care s-a deplasat la fața locului a constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr, în vârstă de 18 ani, care s-ar fi spânzurat.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul tânărului.

În urma examinării sumare a trupului, nu au fost identificate urme de violență.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

