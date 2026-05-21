Românii fac cele mai multe cumpărături în ziua de vineri: ,,Nu consumă întâmplător. Există un ritm clar al cumpărăturilor”

Românii au început să adopte un comportament de consum tot mai predictibil, cu obiceiuri diferite de cumpărare în funcție de zilele săptămânii, de la aprovizionarea curentă și cumpărăturile pentru weekend până la achizițiile premium, potrivit unei analize realizate de Global Payments privind tranzacțiile efectuate cu cardul în România, în perioada ianuarie-aprilie.

Datele arată că vinerea generează cel mai mare volum de cumpărături şi cele mai ridicate valori totale în majoritatea industriilor analizate, de la supermarketuri şi benzinării până la fashion, librării sau bijuterii.

Sâmbăta aduce cel mai mare trafic în retail şi servicii, în timp ce marţea, miercurea şi joia sunt zilele în care apar cele mai mari bonuri medii în categoriile premium (bijuterii şi ceasuri) şi în serviciile specializate (servicii medicale sau optică şi accesorii), potrivit Știri pe surse.

,,Analiza Global Payments arată că românii nu consumă întâmplător. Există un ritm clar al cumpărăturilor, iar comercianţii care înţeleg aceste tipare îşi pot planifica mai eficient stocurile, personalul, promoţiile şi serviciile”, afirmă Ionela Mitran, Country Manager Global Payments, România, în prezentarea analizei.

Aceeaşi categorie comercială analizată poate indica mai multe tipare de consum diferite, în funcţie de ziua săptămânii: unele zile aduc mai multe tranzacţii şi trafic mai mare în magazine, în timp ce altele generează cumpărături mai valoroase şi bonuri medii mai ridicate.

În aproape toate industriile analizate, vinerea este ziua în care se cumpără cel mai mult. În supermarketuri, plăţile totale din zilele de vineri au depăşit 171 milioane de lei în perioada analizată, iar bonul mediu a ajuns la aproximativ 107 lei. În Vinerea Mare, comercianţii din această categorie au înregistrat cel mai mare număr de tranzacţii zilnice cu cardul, în valoare de peste 15 milioane de lei pe zi, mai notează sursa citată.

Şi în benzinării, vinerea a generat cel mai mare număr de tranzacţii din timpul săptămânii, valoarea acestora depăşind 35 milioane de lei. Bonul mediu de vineri ajunge la aproximativ 125 lei per tranzacţie. În categoria bijuterii şi ceasuri, vinerea aduce atât cele mai multe tranzacţii, cât şi cele mai mari valori totale ale plăţilor cu cardul, iar bonul mediu depăşeşte 560 de lei.

Vineri este ziua în care românii investesc şi în „luxul intelectual”, cheltuind în librării peste 800.000 de lei. Bonul mediu ajunge la aproximativ 90 de lei, ceea ce arată ca românii nu pleacă din librărie doar cu un semn de carte. Efectul de vineri se vede şi în magazinele de fashion şi încălţăminte, unde bonul mediu ajunge la 157 de lei. Vinerea a devenit, astfel, ziua oficială pentru aprovizionare, cumpărături planificate şi pregătiri de weekend.

