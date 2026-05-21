ASTĂZI | Pietonii din Alba, în vizorul polițiștilor: Recomandări pentru prevenirea accidentelor în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere
În cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, polițiștii rutieri din Alba desfășoară activități preventive și acțiuni în zonele cu risc rutier ridicat, pentru conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație atât de către pietoni, cât și de către conducătorii auto.
Reprezentanții Poliției Alba au transmis și un set de recomandări pentru pietoni și șoferi.
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară activități preventive și acțiuni în zonele cu risc rutier ridicat, pentru conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație atât de către pietoni, cât și de către conducătorii auto.
Traversările neregulamentare, pătrunderea pe partea carosabilă fără asigurare și neatenția în trafic reprezintă cauze frecvente ale accidentelor rutiere grave în care sunt implicați pietoni.
Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, recomandăm pietonilor.
* să traverseze doar prin locurile special amenajate;
* să se asigure temeinic înainte de traversare;
* să evite utilizarea telefonului mobil în timpul traversării;
* să nu pătrundă pe partea carosabilă prin fața ori prin spatele vehiculelor;
* să poarte elemente reflectorizante atunci când se deplasează pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.
Totodată, conducătorilor auto le recomandăm:
* să reducă viteza în apropierea trecerilor pentru pietoni;
* să acorde prioritate pietonilor angajați regulamentar în traversare;
* să manifeste atenție sporită în zonele aglomerate și în apropierea unităților de învățământ, se arată într-un comunicat transmis de Poliția Alba.
