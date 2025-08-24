TRAGEDIE la Aiud: Un bărbat de 65 de ani a decedat după ce a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia

În dimineața zilei de duminică, 24 august 2025, polițiștii din Aiud au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Gheorghe Doja din municipiu, se află un bărbat decedat.

Potrivit IPJ Alba, din primele cercetări efectuate de polițiștii, a reieșit că, în cursul nopții, bărbatul de 65 de ani ar fi căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia.

În cauză, nu sunt suspiciuni cu privire la decesul bărbatului.

Cadavrul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea necropsiei și stabilirii cauzei morții.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

