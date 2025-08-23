ACCIDENT la Poiana Ampoiului: Persoană prinsă sub un tractor. Intervin salvatorii

ACCIDENT la Poiana Ampoiului: Persoană prinsă sub un tractor

Un accident s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 23 august 2025, la Poaiana Ampoiului.

O persoană a fost prinsă sub un tractor.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru extragerea unei persoane si acordarea primului ajutor medical în localitatea Poiana Ampoiului.

Din informațiile primite de la apelant ar fi vorba despre o persoană surprinsa sub un tractor, posibil inconștientă”, a transmis ISU Alba în jurul orei 20.30.

foro: arhivă (cu rol ilustrativ)

