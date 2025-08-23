ACCIDENT la Poiana Ampoiului: Persoană prinsă sub un tractor. Intervin salvatorii
ACCIDENT la Poiana Ampoiului: Persoană prinsă sub un tractor
Un accident s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 23 august 2025, la Poaiana Ampoiului.
O persoană a fost prinsă sub un tractor.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru extragerea unei persoane si acordarea primului ajutor medical în localitatea Poiana Ampoiului.
Din informațiile primite de la apelant ar fi vorba despre o persoană surprinsa sub un tractor, posibil inconștientă”, a transmis ISU Alba în jurul orei 20.30.
foro: arhivă (cu rol ilustrativ)
Aproape 10 milioane de euro pentru un coridor de mobilitate integrată în municipiul Aiud: 2 străzi noi, piste de biciclete, parcări Park&Ride și sistem de management al traficului. Detaliile proiectului
Coridor de mobilitate urbană în municipiul Aiud: Investiție de aproape 10 milioane de euro Primăria Aiud a solicitat aviz de mediu pentru proiectul „Realizare coridor de mobilitate integrată și sustenabilă în municipiul Aiud: str. Tudor Vladimirescu – str. Cuza Vodă – str. Transilvaniei”. Proiectul prevede, între altele, realizarea a 2 străzi noi, piste de biciclete […]
Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa: Propuneri concrete pentru revitalizarea turismului în Alba Iulia și Cetatea Alba Carolina transmise Primăriei încă din 2020 – „Implementarea a rămas la stadiul de… interesant”
Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa: Propuneri concrete pentru revitalizarea turismului în Alba Iulia și Cetatea Alba Carolina transmise Primăriei încă din 2020 Propuneri concrete pentru revitalizarea turismului în Alba Iulia și Cetatea Alba Carolina au fost transmise de antreprenorii locali din domeniul HoReCa Primăriei încă din anul 2020, însă nu au fost puse în practică, semnalează […]
Firma unui cumnat al ministrului Economiei asigură paza la Fabrica de Arme Cugir? În contextul incendiului recent, Radu Miruță a făcut confuzii grosolane între UM Cugir și Fabrica de Arme
Firma unui cumnat al ministrului Economiei asigură paza la Fabrica de Arme Cugir? În contextul incendiului recent, Radu Miruță a făcut confuzii grosolane În noaptea de 1 spre 2 august 2025, un incendiu însoțit de explozii s-a produs într-o hală de muniție a Uzinei Mecanice Cugir, una dintre cele două unități de producție de armament […]
VIDEO | Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei
Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei Imagini inedite cu...
VIDEO | Raed Arafat, întrebat la Alba Iulia dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „Am făcut față cu brio unei pandemii”
Raed Arafat, întrebat la Alba Iulia dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „Am făcut față cu brio unei...
Aproape 10 milioane de euro pentru un coridor de mobilitate integrată în municipiul Aiud: 2 străzi noi, piste de biciclete, parcări Park&Ride și sistem de management al traficului. Detaliile proiectului
Coridor de mobilitate urbană în municipiul Aiud: Investiție de aproape 10 milioane de euro Primăria Aiud a solicitat aviz de...
INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior. Apel la 112
INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior Echipa Salvamont de la Rimetea intervine, sâmbătă, 23 august...
23 august 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 23 august...
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...