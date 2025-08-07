Tragedie în localitatea Cârța din județul Sibiu! Un bărbat și un copil de 9 ani, electrocutați la piscină

Tragedie în localitatea Cârța, județul Sibiu! Mai multe ambulanțe, dar și două elicopetere SMURD intervind de urgență după ce un bărbat și un copil de 9 ani s-au electrocutat în apropierea unei piscine

O intervenție de amploare este în desfășurare, în localitatea Cârța din județul Sibiu, după ce două persoane: un adult și un minor, au fost descoperite în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, la fața locului au fost mobilizate: două echipaje SMURD, o autospecială de primă intervenție, o autospecială de stingere, și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ).

În sprijinul forțelor terestre intervin și două elicoptere SMURD, sosite din Brașov și Târgu Mureș. Victimele sunt de naționalitate germană și au 43 de ani, respectiv 9 ani. Primele informații indică faptul că s-ar fi electrocutat în zona unei piscine gonflabile.

UPDATE | în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, cele două victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarați decedați.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI