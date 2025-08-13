TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole
TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole
Un bărbat de 64 de ani a decedat miercuri, 13 august 2025, după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole.
Potrivit IPJ Alba, la data de 13 august 2025, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Bucerdea Grânoasă, o persoană ar fi fost prinsă sub o remorcă.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, în timp ce efectua activități agricole, a fost prins sub o remorcă.
Din nefericire, bărbatul a suferit leziuni corporale incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestuia.
Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a se stabili circumstanțele în care s-a produs acest eveniment.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România
”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România Mai sunt doar câteva zile până când în Cetatea din Alba Iulia se va întoarce, din nou, în timp, în vremea anticului Apulum și va […]
FOTO | Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu o dubă într-un gard
Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu o dubă într-un gard Un accident rutier grav a avut loc marți, 12 august 2025, în jurul orei 17.00, în municipiul Aiud. O persoană este inconștientă. Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor […]
Un bărbat din Ocna Mureș a fost reținut după ce și-a agresat fosta concubină. A făcut scandal în locuința acesteia din Ighiu
Un bărbat din Ocna Mureș a fost reținut după ce și-a agresat fosta concubină. Pornit pe scandal, acesta s-a deplasat la domiciliul acesteia din localitatea Ighiu Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din ocna Mureș, are mari probleme cu legea după ce și-a agresat fosta concubină. Acesta s-a deplasat până la locuința acesteia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Planul-cadru pentru învățământul liceal, pe mâna specialiștilor: Peste 1.500 de experți implicați în munca de elaborare
Planul-cadru pentru învățământul liceal, pe mâna specialiștilor: Peste 1.500 de experți lucrează la elaborarea noilor programe de studiu în licee...
Sindicatele din administrația publică: Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem şi amputează definitiv capacitatea administrativă a statului
Sindicatele din administrația publică: Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie a transmis, miercuri,...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole
TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea...
”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România
”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și...
Curier Județean
Bucureștean de 37 de ani, amenințat cu MOARTEA chiar în locuința sa, de un bărbat din Abrud: Polițiștii au emis ordin de protecție și fac cercetări
Bucureștean de 37 de ani, amenințat cu MOARTEA chiar în locuința sa, de un bărbat din Abrud, la băutură: Polițiștii...
Deșeuri periculoase depozitate într-o hală ilegală din Teiuș. Polițiștii au confiscat sute de kilograme de acumulatori uzați
Alertă! Sute de kilograme de deșeuri periculoase au fost descoperite într-o hală ilegală din Teiuș. Polițiștii au deschis dosar penal...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cei mai cunoscuți se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cele mai cunoscute personalități stângace se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack...
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...