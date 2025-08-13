Rămâi conectat

Ştirea zilei

TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 minute

în

TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole

Un bărbat de 64 de ani a decedat miercuri, 13 august 2025, după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 august 2025, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Bucerdea Grânoasă, o persoană ar fi fost prinsă sub o remorcă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, în timp ce efectua activități agricole, a fost prins sub o remorcă.

Din nefericire, bărbatul a suferit leziuni corporale incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestuia.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a se stabili circumstanțele în care s-a produs acest eveniment.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România

Publicat

acum 18 ore

în

12 august 2025

De

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România Mai sunt doar câteva zile până când în Cetatea din Alba Iulia se va întoarce, din nou, în timp, în vremea anticului Apulum și va […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu o dubă într-un gard

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

12 august 2025

De

Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu o dubă într-un gard Un accident rutier grav a avut loc marți, 12 august 2025, în jurul orei 17.00, în municipiul Aiud. O persoană este inconștientă. Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Un bărbat din Ocna Mureș a fost reținut după ce și-a agresat fosta concubină. A făcut scandal în locuința acesteia din Ighiu

Publicat

acum o zi

în

12 august 2025

De

Un bărbat din Ocna Mureș a fost reținut după ce și-a agresat fosta concubină. Pornit pe scandal, acesta s-a deplasat la domiciliul acesteia din localitatea Ighiu Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din ocna Mureș, are mari probleme cu legea după ce și-a agresat fosta concubină. Acesta s-a deplasat până la locuința acesteia […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 16 minute

Planul-cadru pentru învățământul liceal, pe mâna specialiștilor: Peste 1.500 de experți implicați în munca de elaborare

Planul-cadru pentru învățământul liceal, pe mâna specialiștilor: Peste 1.500 de experți lucrează la elaborarea noilor programe de studiu în licee...
Actualitateacum 41 de minute

Sindicatele din administrația publică: Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem şi amputează definitiv capacitatea administrativă a statului

Sindicatele din administrația publică: Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie a transmis, miercuri,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 9 minute

TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole

TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea...
Ştirea zileiacum 18 ore

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România

”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

Bucureștean de 37 de ani, amenințat cu MOARTEA chiar în locuința sa, de un bărbat din Abrud: Polițiștii au emis ordin de protecție și fac cercetări

Bucureștean de 37 de ani, amenințat cu MOARTEA chiar în locuința sa, de un bărbat din Abrud, la băutură: Polițiștii...
Curier Județeanacum 2 ore

Deșeuri periculoase depozitate într-o hală ilegală din Teiuș. Polițiștii au confiscat sute de kilograme de acumulatori uzați

Alertă! Sute de kilograme de deșeuri periculoase au fost descoperite într-o hală ilegală din Teiuș. Polițiștii au deschis dosar penal...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”

Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele

David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cei mai cunoscuți se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci

13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cele mai cunoscute personalități stângace se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack...
Opinii - Comentariiacum o zi

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea