TRAGEDIE în Alba: Bărbat de 61 de ani, din Lunca Mureșului, găsit SPÂNZURAT de țeava de gaz de la intrarea în locuință

Un bărbat de 61 de ani, din Lunca Mureșului, a fost găsit sâmbătă după-masa, spânzurat de țeava de gaz de la intrarea în locuință.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 iunie 2026, în jurul orei 16.23, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din localitatea Lunca Mureșului, a fost găsit spânzurat.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. Bărbatul s-ar fi spânzurat de țeava de gaz aflată la intrarea în locuința sa.

,,Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba pentru efectuarea examenului necroptic.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au declarat reprezentanții IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.

Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI