Ştirea zilei

TRAGEDIE în Alba: Bărbat de 61 de ani, din Lunca Mureșului, găsit SPÂNZURAT de țeava de gaz de la intrarea în locuință

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

TRAGEDIE în Alba: Bărbat de 61 de ani, din Lunca Mureșului, găsit SPÂNZURAT de țeava de gaz de la intrarea în locuință

Un bărbat de 61 de ani, din Lunca Mureșului, a fost găsit sâmbătă după-masa, spânzurat de țeava de gaz de la intrarea în locuință.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 iunie 2026, în jurul orei 16.23, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din localitatea Lunca Mureșului, a fost găsit spânzurat.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. Bărbatul s-ar fi spânzurat de țeava de gaz aflată la intrarea în locuința sa.

,,Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba pentru efectuarea examenului necroptic.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au declarat reprezentanții IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.

Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Dan Motreanu, Florin Roman și Ion Dumitrel, liderii din Alba, printre oamenii de bază ai noului PNL condus de Ilie Bolojan

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

21 iunie 2026

De

Dan Motreanu, Florin Roman și Ion Dumitrel, liderii din Alba, printre oamenii de bază ai noului PNL condus de Ilie Bolojan Dan Motreanu, Florin Roman și Ion Dumitrel sunt cei trei politicieni din Alba care au fost aleși duminică, 21 iunie 2026, în conducerea Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului PNL. Ilie Bolojan a fost […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Nicky Nistor, fostul director al Clubului Sportiv CS Unirea Alba Iulia, a încetat din viață după o lungă și grea suferință: ,,A lăsat în urmă un gol imens și amintiri pe care nu le vom uita niciodată”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

21 iunie 2026

De

Nicky Nistor, fostul director al Clubului Sportiv CS Unirea Alba Iulia, a încetat din viață după o lungă și grea suferință: ,,A lăsat în urmă un gol imens și amintiri pe care nu le vom uita niciodată” Nicky Nistor, fostul director al Clubului Sportiv CS Unirea Alba Iulia, a încetat din viață după o lungă […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

21 iunie 2026

De

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 21 iunie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult