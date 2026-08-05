Accident pe Autostrada Sebeș-Turda: Două autotiruri implicate în evenimentul rutier de la kilometrul 46
Accident pe Autostrada Sebeș-Turda: Două autotiruri implicate în evenimentul rutier de la kilometrul 46
Un accident rutier s-a produs joi, 6 august 2026, în jurul orei 2.40, pe Autostrada Sebeș-Turda.
„Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe Autostrada A10, km 46, sensul Sebeș – Turda.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 2 autotiruri implicate, posibil o persoană încarcerată, conștientă.
Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor medical”, a transmis inițial ISU Alba.
„Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.
Într-unul dintre tiruri este blocată o persoană, bărbat, aproximativ 49 de ni ani, conștient, cooperant.
Se intervine pentru extragerea bărbatului și asigurarea măsurilor specifice la locul producerii accidentului”, a orecizat ISU Alba la ora 2.47..
UPDATE: Persoana a fost extrasă și predată echipajului medical prezent la locul accidentului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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