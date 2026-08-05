Accident pe Autostrada Sebeș-Turda: Două autotiruri implicate în evenimentul rutier de la kilometrul 46

Un accident rutier s-a produs joi, 6 august 2026, în jurul orei 2.40, pe Autostrada Sebeș-Turda.

„Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe Autostrada A10, km 46, sensul Sebeș – Turda.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 2 autotiruri implicate, posibil o persoană încarcerată, conștientă.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor medical”, a transmis inițial ISU Alba.

„Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Într-unul dintre tiruri este blocată o persoană, bărbat, aproximativ 49 de ni ani, conștient, cooperant.

Se intervine pentru extragerea bărbatului și asigurarea măsurilor specifice la locul producerii accidentului”, a orecizat ISU Alba la ora 2.47..

UPDATE: Persoana a fost extrasă și predată echipajului medical prezent la locul accidentului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal