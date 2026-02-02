UPDATE FOTO | TRAGEDIE fără margini: O fetiță de 6 ani și fratele său de 9 ani și-au pierdut viața după ce au căzut într-un pârău
TRAGEDIE fără margini: O fetiță de 6 ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-un pârău. Căutare contracronometru a fratelui său, de 9 ani, care o însoțea
Luni, 2 februarie 2026, în jurul orei 16:25, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră ar fi căzut într-un râu din apropierea locuinței din localitatea Chirpăr.
Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre o minoră de 6 ani, din localitatea Chirpăr, care a fost extrasă din apă, însă din nefericire, echipajele medicale au fost nevoite sa declare decesul acesteia.
Întrucât, din informațiile obținute de către polițiști a rezultat că fetița era însoțită de către un alt minor, în vârstă de 9 ani (n,a. fratele fetiței), care nu a fost găsit în zonă, s-au declanșat verificări de urgență în vederea găsirii băiatului.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul minorei.
„ISU Sibiu intervine de urgență pe raza localității Chirpăr unde o minoră în vârstă de aproximativ 6 ani a căzut în pârâu.
La fața locului sunt mobilizate o barcă, un echipaj de scafandri, o autospecială de primă intervenție și două ambulanțe SAJ. De asemenea la fața locului a fost solicitat și elicopterul SMURD Brașov”, transmisese inițial ISU Sibiu.
UPDATE IPJ Sibiu, ora 19.12:
În urma verificărilor efectuate, minorul de 9 ani a fost găsit, însă din păcate echipajele medicale au declarat decesul acestuia.
Trupul a fost extras din apă.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care au survenit decesul celor doi minori.
foto: IPJ Sibiu
