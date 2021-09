Toţi clienţii care nu au asigurată furnizarea energiei electrice vor fi preluați de Electrica Furnizare. Ce prețuri oferă

Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – prima sărbătoare din Anul Nou Bisericesc

Creştinii sărbătoresc, în fiecare an, la 8 septembrie, Naşterea Maicii Domnului, cunoscută şi drept Sfânta Maria Mică.

Sfânta Maria este prima sărbătoare din cursul anului bisericesc, care a început la 1 septembrie şi, în acelaşi timp, cea mai mare sărbătoare a toamnei. În această zi, credincioşii merg la biserică, de dimineaţa, pentru a asculta slujba şi pentru a se închina la icoana Maicii Domnului.

Potrivit traditiei ortodoxe, rugaciunile adresate Maicii Domnului de Sfânta Maria Mică de catre cele care isi doresc un copil sunt mai ascultate ca oricand.

O alta superstitie romaneasca spune ca persoanele care mananca gatit la foc in aceste zile isi pot atrage asupra lor boli care ii pocesc.

De Sfânta Maria Mică, credinciosii merg de dimineata la biserica, pentru a asculta slujba si pentru a se inchina la icoana Maicii Domnului.

Fecioara Maria s-a nascut intr-o familie de crestini, Ioachim si Ana. Acestia, desi inaintati in varsta, s-au rugat cu tarie pentru a avea un prunc. Traditia spune ca Ingerul Gavriil i-a vestit ca ruga lor a fost ascultata si ca Dumnezeu le va da cel mai de pret dar, un prunc, ales al Domnului, pe care au botezat-o Maria. Nasterea Maicii Domnului (8 septembrie), Intrarea in biserica (21 noiembrie), Buna Vestire (25 martie) si Adormirea Maicii Domnului (15 august) sunt cele patru mari sarbatori crestine inchinate Sfintei Fecioare Maria, Nascatoarea de Dumnezeu.

Pe 8 septembrie, de Nasterea Maicii Domnului, barbatii nu mesteresc si nu fac treaba in gospodarie, iar femeile nu cos si nu spala rufe. Se spune ca rugaciunile adresate Maicii Domnului in aceasta sfanta zi de sarbatoare de catre cele care isi doresc un copil sunt mai ascultate ca oricand.

In credinta populara, sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului reprezinta hotarul astronomic dintre vara si toamna, momentul in care se da startul lucrurilor agricole de toamna si momentul in care noul anotimp incepe sa isi intre in drepturi. 8 septembrie este ziua în care unele păsări precum rândunelele îşi pregătesc călatoria spre ţările calde, iar gâzele şi reptilele se retrag în pământ.

De asemenea, 8 septembrie este ziua în care plantele nu mai sunt bune de leac şi îşi pierd puterile tămăduitoare. Este ziua în care vremea începe să se strice, devenind capricioasă şi mai răcoroasă, cum se întâmplă în fiecare toamnă.

Este ziua în care se da drumul culesului de vii, se bat nucii pentru a avea rod bogat şi anul viitor, se jupoaie coajă ulmilor şi se da startul targuilor şi iarmaroacelor de toamna.

Această zi a Naşterii Maicii Domnului trebuie cinstită cu bucurie şi ţinută de toată lumea. Nu se cade să lucrezi sau să faci treburi gospodăreşti tocmai în această zi sfânta.

Mai există şi o altă superstiţie românească conform căreia cei care mănâncă gătit la foc în aceste zile au şansă de a atrage asupra lor boli care îi pocesc. Se aprinde în schimb candelă în dreptul icoanei Maicii Domnului şi se lasă să ardă pe tot parcursul sărbătorii. (V.N.)