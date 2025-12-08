Rămâi conectat

Totalul datoriilor către AJF Alba, aproape 34.000 de euro! Termen limită de plată, 17 decembrie 2025, primele în top: CS Ocna Mureș, Limbenii Limba și Inter Unirea

Totalul datoriilor către AJF Alba, aproape 34.000 de euro! Termen limită de plată, 17 decembrie 2025, primele în topul restanțelor: CS Ocna Mureș, Limbenii Limba și Inter Unirea

Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat că termenul limită pentru achitarea datoriilor membrilor afiliați este data de 17 decembrie. Demn de remarcat este faptul că 21 de cluburi din totalul de 64 au zero în dreptul restanțelor către forul care organizează activitatea fotbalului amator din Alba.

Citește și: În 18 decembrie se stabilesc optimile de finală ale Cupei României și semifinalele Cupei Județene

Totalul datoriilor se cifrează la 171.640 de lei, aproximativ 33.720 de euro. Cele mai mari datorii s-au înregistrat din pricina neachitării baremelor de arbitraj pentru turul de campionat.

Pe podiumul restanțierilor se regăsesc CS Ocna Mureș – 17.330 lei, Limbenii Limba – 15.949 lei și Inter Unirea – 15.640 lei. Au mai depășit suma de 10.000 de lei, CS Zlatna – cu datorii de 10.610 lei și Metalurgistul Cugir – cu 12.465 lei.

Cele mai mici restanțe sunt pentru Juniorul Aiud – 155 lei, Mureșul Gâmbaș – 170 lei, LPS Sebeș – 265 lei, Recolta Crăciunel – 315 lei, Optimum Alba Iulia – 325 lei și Cuprirom Abrud – 370 lei.

