În 18 decembrie se stabilesc optimile de finală ale Cupei României și semifinalele Cupei Județene

În 18 decembrie se vor stabili, prin tragere la sorți, optimile de finale ale Cupei României și semifinalele Cupei Județene

Tragerea la sorți a optimilor de finală ale Cupei României și semifinalelor Cupei Județene, va avea loc joi 18 decembrie, la ora 14.30, înaintea ultimei ședințe de Birou Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba din acest an.

În optimile de finală ale Cupei României s-au calificat 3 echipe din Liga 4 (Academia Șona, Nicolae Linca Cergău și VCG Vințu de Jos – în fapt primele 3 clasate), cărora li se alătură cele 13 formații din SuperLiga AJF.

În semifinalele Cupei Județene (competiție dedicate combatantelor din Liga 4 și Liga 5) au acces Viitorul Răhău, Voința Beldiu, Mureșul Gâmbaș și ACS Crăciunel.

În recenta ședință a Biroului Executiv al AJF Alba s-a mai stabilit, printre altele, că al doilea curs de perfecționare pentru licența C-UEFA va fi marți, 16 decembrie (ora 17.30, la Micești), iar ultimul este prevăzut în luna ianuarie a anului viitor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI