Tot mai mulți șomeri în Alba: Peste 6.300 de persoane fără loc de muncă în decembrie 2025. Județul a depășit media națională
Numărul șomerilor înregistrați în județul Alba a crescut la finalul anului 2025, ajungând la 6.394 de persoane în luna decembrie, potrivit datelor oficiale. Comparativ cu luna anterioară, numărul acestora a fost mai mare cu 102 persoane, iar față de decembrie 2024 creșterea este semnificativă, de peste 1.000 de persoane, respectiv +20,4%. Rata șomajului în județ a ajuns la 4,2%, peste media națională de 3,3%.
Somajul în Alba, peste media națională
Potrivit datelor, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie 2025 în judeţul Alba a fost de 6394 persoane ( 2,4% din total tara, 263714 someri), în creștere cu 102 persoane (+1,6%) comparativ cu luna anterioara ( pe sexe, +3,4% la barbati și -0,1% la femei) și cu 1084 persoane (+20,4%) comparativ cu luna decembrie 2024; femeile reprezentau la această dată 49,9% din numărul total al şomerilor ( 3190 femei).
Din totalul de 6394 șomeri, 2122 someri (33,2%) sunt in mediul urban si 4272 (66,8%) sunt in mediul rural, fata de luna anterioara numărul șomerilor a crescut cu 5% în mediul urban și a rămas același în mediul rural.
Cel mai mare număr de şomeri din mediul urban, înregistrat la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba a fost Alba Iulia (486 persoane), urmata de Blaj (371 persoane), Sebeș (300 persoane) si Aiud (246 persoane). In mediul rural, comunele cu cel mai mare număr de şomeri înregistraţi sunt: Cetatea de Balta (335 persoane), Jidvei (306 persoane), Scărişoara (193 persoane), Rosia Montana (192 persoane), Sasciori (180 persoane), Craciunelu de Jos (174 persoane), Ighiu (165 persoane), Sona (163 persoane), Albac (160 persoane), Bistra (126 persoane). Comunele cu cel mai mic număr de șomeri sunt: Ceru Bacainti si Ohaba (1 persoana), Intregalde si Mogos (4 persoane), Livezile (5 persoane), Ocolis, Rimetea si Stremt (8 persoane), iar in comunele Bucerdea Granoasa și Cut nu se inregistreaza nici un șomer.
Ponderea numărului de şomeri înregistraţi în totalul populaţiei cu vârstă de muncă (bărbați 16-65 ani și femei 16-62 ani ), în luna decembrie 2025 a fost de 2,9% (3,0% femei). Dintre oraşe, cu cele mai mari ponderi se remarcă: Câmpeni (4,3%), Baia de Aries (3,8%), Blaj (3,1%), Abrud (2,6%), iar cu cele mai mici ponderi orașele Cugir (0,8%) si Teius (1,1%). În mediul rural, cele mai mari ponderi ( peste 10%) ale numărului de şomeri înregistraţi în numărul total al populaţiei cu vârstă de muncă s-au înregistrat în comunele: Scărişoara (24,6%), Cetatea de Balta (17,9%), Albac (13,9%), Hoparta (13,5%), Avram Iancu (12,9%), Craciunelu de Jos (12,8%), Rosia Montana (11,9%), Vadu Motilor (11,5%), Garda de Sus (10,8%), Vadu Motilor (10,7%), Sohodol (10,2%).Valoare sub 1% s-a înregistrat în comunele Pianu (0,4%), Stremt (0,6%), Ceru Bacainti si Livezile (0,8%).
Rata şomajului a fost în luna decembrie 2025 de 4,2% (mai mare decat rata înregistrată în luna anterioara, 4.1% și decât cea înregistrată în decembrie 2024, 3,5%), peste rata înregistrată la nivel național (3,3%).În rândul femeilor, rata şomajului a fost de 4,7% (4,8% in luna anterioara si 3,6% in luna decembrie 2024), iar în rândul bărbaţilor de 3,8% (3,6% în noiembrie 2025 și 3,4% în decembrie 2024). În funcţie de rata şomajului, judeţul Alba se situează în luna decembrie 2025 pe locul 27 în ierarhia județelor ordonate crescător.
Numărul de șomeri în Alba, printre cei mai mulți din Regiunea Centru
Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii decembrie 2025, în Regiunea Centru, a fost de 36632 persoane, reprezentând 13,9% din numărul total al şomerilor înregistraţi la nivel național (263714 persoane). Ponderea şomerilor de sex masculin a fost de 51,6% (18920 persoane), iar de sex feminin a fost de 48,4% (17712 persoane). Numărul şomerilor a crescut faţă de luna anterioară cu 30 persoane (0,1%) şi cu 2172 persoane (6,3%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2024. La nivelul regiunii, cei mai mulţi şomeri s-au înregistrat în judeţele Brașov (7576 persoane), Alba (6394 persoane) și Harghita (6328 persoane).
