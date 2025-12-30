Topul primelor zece firme care plătesc cele mai mari impozite în Alba Iulia: Cea mai mare sumă, plătită de firma care deţine Carolina Mall

Valoarea totală a impozitelor pe clădiri stabilite pentru anul în curs la Alba Iulia este de aproape 36 milioane de lei, mai exact 35.885.835,39 de lei, din care 22.416.851 lei reprezintă valoarea totală stabilită pentru persoanele juridice. Cel mai mare „contributor” din acest punct de vedere este societatea care deţine Carolina Mall, PK Topaz SRL.

Clasamentul primelor zece firme care plătesc cele mai substanţiale impozite pe clădiri este completat de Apulum SA, Saturn SA, Solina România SRL, Kaufland Romania SCS, Elit SRL, Dedeman, Mall Alba SRL, Vantage Logistics SRL şi VCST Automotive Production Alba SRL. Cuantumul obligaţiilor fiscale care revin fiecărei persoane juridice din cele enumerate constituie secret fiscal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală.

Potrivit informaţiilor transmise, la solicitarea ziarului „Unirea”, de către Primăria Municipiului Alba Iulia, persoanele fizice din municipiul reşedinţă de judeţ trebuie să achite impozite pe clădiri în sumă totală de 13.468.984,39 de lei.

În ceea ce priveşte cota de impozitare aplicată pentru anul fiscal 2025, aceasta este următoarea: 0,1% – clădiri rezidenţiale persoane fizice, 0,75% – clădiri nerezidenţiale reevaluate persoane fizice, 2% – clădiri nerezidenţiale neevaluate persoane fizice, 0,4% – clădiri nerezidenţiale cu activitate agricolă persoane fizice, respectiv 0,3% – clădiri rezidenţiale persoane juridice, 1,3469% – clădiri nerezidenţiale reevaluate persoane juridice, 5% – clădiri nerezidenţiale nereevaluate persoane juridice, 0,4% – clădiri nerezidenţiale cu activitate agricolă persoane juridice.

Defalcat pe principalele categorii, valoarea totală a impozitelor, pentru persoanele fizice, pe teren intravilan este de 3.306.927,82 de lei, pe teren agricol intravilan, de 177.554,50 de lei, iar pe teren extravilan, de 394.503,80 de lei. Impozitul auto însumează la nivelul persoanelor fizice din Alba Iulia 7.811.257 de lei. Debitul amenzilor contravenţionale este de aproape 304.000 lei, cel din amenzi de circulaţie de peste 417.000 de lei, iar al amenzilor pentru rovinietă, de 252.342,50 de lei.

Persoanele juridice au de achitat impozite pe teren intravilan în sumă totală de 1.815.136 de lei, pe teren intravilan agricol de 16.128 de lei, precum şi impozit pe autoturisme însumând în total 3.661.874 de lei.

Referitor la gradul de colectare al impozitelor şi taxelor locale, acesta a fost în 2024 de 87,55%, respectiv încasări de 31.918.021,3 lei, în 2023, de 86,20% (34.361.034,73 de lei), iar în 2022, de 86,48%, ceea ce reprezintă încasări de 43.003.080,71 de lei, rezultă din răspunsul transmis de Compartimentul informare, presă, comunicare şi relaâii publice al Primăriei Alba Iulia.

