„Topul firmelor 2024”, în județul Alba: Cele mai valoroase afaceri vor fi premiate de Camera de Comerț și Industrie Alba Iulia
În 2025, Alba sărbătorește 32 de ani de Excelență în Afaceri și, ca în fiecare an, Camera de Comerț și Industrie Alba va premia cele mai performante companii din 7 domenii de activitate – industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.
Topurile judeţene de firme se obţin din clasamentele judeţene de firme, determinate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, pe baza unei metodologii.
Sursele de informaţii utilizate sunt:
-Informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice;
-Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
-Informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene
Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior:
-Profit din exploatare pozitiv
-Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități.
Nu sunt admise:
-Grupurile de interes economic (GIE);
-Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
-Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă;
-Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă.
Structura clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi clase de mărime a întreprinderii
Topurile judeţene de firme sunt structurate pe șapte domenii de activitate:
-Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech;
-Industrie;
-Agricultură, Silvicultură, Pescuit;
-Construcţii;
-Servicii;
-Comerţ
-Turism
Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total.
Clasamentul Topului Naţional al Firmelor se realizează de către Camera Naţională, pe baza clasamentelor judeţene de firme determinate în cadrul aplicației de realizare a clasamentelor de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, prin interclasarea acestora şi păstrarea primelor maxim 10 poziţii pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor. Topul Naţional al Firmelor este format din firmele situate pe locul 1 – 10 în acest clasament, la fiecare domeniu, grupă şi clasă de mărime a întreprinderii.
Trofeul excelenței în afaceri
Trofeul Excelenţei în Afaceri este evenimentul de maximă reprezentativitate pentru întregul mediu de afaceri din judeţ. Premianţii sunt firme de mărimi diferite şi acoperă întreaga arie de activităţi economice.
Trofeul de Excelenţă
Se acordă pentru firmele care s-au clasat pe primul loc în Top în ediţiile din anii 2020, 2021, 2022, 2023 şi 2024.
Distincţia de Excelenţă
Se acordă pentru firmele care s-au clasat pe primul loc în Top în ediţiile din anul 2022, 2023 şi 2024.
Trofeul Creativităţii
Se realizează exclusiv pe baza datelor comunicate de OSIM, avându-se în vedere numărul actelor de protecţie solicitate sau dobândite, în perioada 01.01.2022 – 31.12.2024, de către persoane juridice române sau instituții publice din județul Alba.
