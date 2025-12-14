Topul celor mai descărcate aplicații în 2025: ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele trei locuri

ChatGPT, TikTok și Instagram ocupă primele 3 poziții în topul celor mai descărcate aplicații din 2025, însă selecțiile Google Play pentru cele mai bune aplicații ale anului aduc câteva noutăți interesante.

Ne uităm la câteva dintre cele mai descărcate aplicații din 2025; topul rămâne aproape neschimbat. Avem ChatGPT, de exemplu, pe locul trei, alături de TikTok și Instagram.

Mai interesant este că, dacă analizăm două dintre cele mai populare magazine de aplicații pentru telefoane mobile, tablete, televizoare, dar și computere, observăm următoarele: în Google Play, topul celor mai bune aplicații, cărți și jocuri din 2025 – realizat de Google – include cele mai reușite aplicații care „trebuie neapărat încercate”.

Una dintre aceste aplicații este Focus Friend, creată de Hank Green. Hank Green a realizat o aplicație care te ajută să rămâi concentrat pentru perioade lungi de timp asupra activităților pe care vrei să le finalizezi.

