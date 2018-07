TOP 100 cele mai profitabile companii din România: O societate comercială din Alba, pe locul 33

În 2017, suma cumulată a rezultatelor nete înregistrate de cele mai profitabile 100 de companii din România a crescut cu o treime față de anul precedent, depășind pragul de 30 de miliarde de lei. Revista Capital prezintă topul celor mai profitabile companii din România, în funcție de profitul avut în 2016 și 2017. Este Vorba de Star Assembly, potrivit sursei citate.

Anul trecut a fost unul bun pentru economia românească, iar asta se vede cel mai bine în datele financiare raportate de cele mai importante companii. Marii jucători şi-au crescut profiturile, ajungând la nivelurile record înregistrate înainte de criză. Vedete au fost sectorul bancar şi energia.

Mai bine de un sfert din topul celor mai profitabile 100 de companii aparţin sectorului energetic. Atât multinaţionalele, cât şi companiile de stat, au înregistrat creşteri importante ale profiturilor. Acestea au avut în total un profit net de 12,45 miliarde de lei, ceea ce reprezintă mai bine de o treime din rezultatul net cumulat al tuturor companiilor din clasament. Rata profitabilităţii din energie reiese şi din faptul că patru din primii zece campioni activează în acest domeniu. În top 100 cele mai profitabile se regăsesc 11 instituţii bancare, care au avut anul trecut un rezultat net cumulat de 5,2 miliarde de lei. Ceea ce trebuie remarcat este faptul că nici 10% din primii 100 cei mai profitabili actori ai economiei aparţin unor antreprenori români. Majoritatea jucătorilor sunt multinaţionalele şi companiile de stat.

România a înregistrat în 2017 o creştere economică de 6,9%, cea mai mare din Europa. Acest record este strâns legat de rezultatele financiare obţinute de performerii economiei româneşti. Anul trecut, cele mai profitabile 100 de companii au avut un rezultat net cumulat de 30,33 miliarde de lei. Spre comparaţie, în anul precedent, primele 100 companii după profitul net înregistrat au avut un rezultat net cumulat de doar 22,17 miliarde de lei. Mai mult, conform datelor Registrului Comerţului, analizate de Capital, rezultatul net cumulat al primelor 100 de companii reprezintă peste două treimi din profitul cumulat al celor mai profitabile 500 de companii din România.

Un sfert din campioni sunt din energie

Sectorul cu cele mai multe companii în clasament este cel energetic. Nu mai puţin de 26 de companii se află printre campionii economiei româneşti. În total, acestea au obţinut un profit net de 12,45 miliarde de lei. Spre comparaţie, în 2016, opt din cele 26 de companii au raportat pierderi. În acelaşi timp, nouă dintre companiile energetice au înregistrat în 2017 profituri mai mici decât în anul precedent. Cu toate acestea, patru din primele zece companii profitabile aparţin acestui sector. Pe prima poziţie se află OMV Petrom SA, care a urcat trei locuri în clasament. Dacă în 2016, compania raporta un rezultat net de sub un miliard de lei (907 mil. lei), anul trecut profit net al companiei s-a ridicat la aproape 2,4 miliarde de lei.

Următoarele două locuri revin unor companii de stat. Medalia de argint a fost luată de Romgaz SA, 2017 fiind un an excepţional pentru companie. Aceasta a raportat cele mai bune rezultate financiare din istorie, atât din punct de vedere al cifrei de afaceri, cât şi al profitului, care a crescut cu 81%, ajungând la 1,85 miliarde de lei. Deşi a obţinut un rezultat net cu 10% mai mare, Hidroelectrica a pierdut trei locuri în clasamentul din 2017, ocupând abia poziţia a cincea, cu 1,35 miliarde de lei. Contactat de Capital, fostul ministru al Energiei Toma Petcu a menţionat că una dintre preocupările sale a fost aceea de a aduce pe profit companiile energetice din subordinea ministerului, amintind aici Complexul Energetic Oltenia. „Dincolo de faptul că într-adevăr am avut un an profitabil, companiile mari precum Hidroelectrica şi Romgaz au obţinut rezultate record. Acest lucru nu se datorează doar unei conjucturi favorabile a pieţei, aşa cum au încercat unii să arate, ci datorită trasării unor indicatori de perfomanţă managerilor, care au înţeles că trebuie să obţină o rată de profitabilitate foarte mare“. Toma Petcu a ţinut să menţioneze că obţinerea profiturilor record nu a afectat investiţiile companiilor, ba chiar unele proiecte au fost impulsionate. „Ceea ce mă bucură este că s-a reuşit obţinerea unor rezultate pozitive record fără a fi periclitate investiţiile. Mai mult, anul trecut companiile din sector au început unele investiţii majore precum grupul 5 de la Complexul Energetic Oltenia, centrala Iernut a Romgaz, investiţia realizată de Hidroelectrica la Vidraru şi multe altele“, ne-a spus fostul ministru. O evoluţie semnificativă în clasament a înregistrat Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE) SA, care a trecut de la un profit de doar 39 milioane de lei la un rezultat net record, de 1,8 miliarde de lei.

