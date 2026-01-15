Titlul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu postate pe Facebook de Ministerul de Interne de Ziua Culturii Naționale

Postarea de astăzi, 15 ianuarie 2026, de pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne, realizată cu ocazia Zilei Culturii Naționale, a stârnit reacții critice și ironice în rândul utilizatorilor, după ce s-a constatat că versurile atribuite unei poezii de Mihai Eminescu au fost citate greșit, iar titlul menționat nu corespundea cu cel real indicat de autorul textului.

„De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ş-auzi mândra glăsuire/ A pădurii de argint.” Mihai Eminescu „De ce nu-mi vii”, este postarea inițială de pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne, potrivit DIGI 24.

Versurile corecte: „De treci codri de aramă, de departe vezi albind/ S-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint”, iar poezia este „Călin (file din poveste)”. Ulterior, MAI a corectat postarea.

Reacţiile utilizatorilor au fost criticice sau ironice. Unele au fost agresive sau au conţinut insulte la adresa angajaţilor MAI.

„De ce nu-mi vii MAI strigau toate victimele nepăsării voastre, aşa”, a scris un utilizator. „Aţi văzut codrii dar nu aţi văzut poezia”, „Nu e (De ce nu – mi vii…)”

„Ati masacrat poezia, si e Calin -file de poveste, mai deschideti si voi o carte”, sunt alte reacţii de pe pagina de Facebook a ministerului.

