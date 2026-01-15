Titlul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu postate pe Facebook de Ministerul de Interne de Ziua Culturii Naționale
Titlul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu postate pe Facebook de Ministerul de Interne de Ziua Culturii Naționale
Postarea de astăzi, 15 ianuarie 2026, de pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne, realizată cu ocazia Zilei Culturii Naționale, a stârnit reacții critice și ironice în rândul utilizatorilor, după ce s-a constatat că versurile atribuite unei poezii de Mihai Eminescu au fost citate greșit, iar titlul menționat nu corespundea cu cel real indicat de autorul textului.
„De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ş-auzi mândra glăsuire/ A pădurii de argint.” Mihai Eminescu „De ce nu-mi vii”, este postarea inițială de pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne, potrivit DIGI 24.
Versurile corecte: „De treci codri de aramă, de departe vezi albind/ S-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint”, iar poezia este „Călin (file din poveste)”. Ulterior, MAI a corectat postarea.
Reacţiile utilizatorilor au fost criticice sau ironice. Unele au fost agresive sau au conţinut insulte la adresa angajaţilor MAI.
„De ce nu-mi vii MAI strigau toate victimele nepăsării voastre, aşa”, a scris un utilizator. „Aţi văzut codrii dar nu aţi văzut poezia”, „Nu e (De ce nu – mi vii…)”
„Ati masacrat poezia, si e Calin -file de poveste, mai deschideti si voi o carte”, sunt alte reacţii de pe pagina de Facebook a ministerului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
BURSE 2026 elevi și studenți | Ce burse oferă Ministerul Educației și cum pot obține tinerii bani de la stat
BURSE 2026 elevi și studenți | Ce burse oferă Ministerul Educației și cum pot obține tinerii bani de la stat În 2026 vor fi acordate bursele pentru elevi și studenți, în funcție de criteriile care au fost decise pentru acest an școlar. În ceea ce privește studenții, sumele pentru bursele sociale au fost suplimentate cu […]
E jale! Peste 1.000 de firme din România au intrat în procedură de insolvență într-o singură lună
Peste 1.000 de firme din România au intrat în procedură de insolvență într-o singură lună Ultimele luni din 2025 au adus o presiune tot mai mare asupra mediului de afaceri din România, numărul insolvențelor atingând niveluri ridicate spre final de an. Potrivit datelor centralizate de o platformă de analiză financiară, în fiecare dintre lunile septembrie, […]
Armata voluntară în România: Primele înscrieri încep din februarie-martie 2026. Câţi bani vor primi tinerii
Armata voluntară în România: Primele înscrieri încep din februarie-martie 2026. Câţi bani vor primi tinerii Legea armatei voluntare în România a intrat în vigoare, iar primele înscrieri ar putea începe chiar din februarie sau martie 2026. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că programul va debuta în acest an cu aproximativ 1.000 de militari voluntari, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Titlul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu postate pe Facebook de Ministerul de Interne de Ziua Culturii Naționale
Titlul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu postate pe Facebook de Ministerul de Interne de Ziua Culturii Naționale...
BURSE 2026 elevi și studenți | Ce burse oferă Ministerul Educației și cum pot obține tinerii bani de la stat
BURSE 2026 elevi și studenți | Ce burse oferă Ministerul Educației și cum pot obține tinerii bani de la stat...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | TRAGEDIE în Lunca Mureșului: O persoană vârstnică găsită carbonizată în interiorul unei case în flăcări
TRAGEDIE în Lunca Mureșului: O persoană vârstnică găsită carbonizată în interiorul unei case în flăcări Un incendiu s-a produs în...
FOTO | Veterinarul Nicolae Sibișan, din Vințu de Jos, o viață pusă în slujba satului: A profesat în vremea când gospodăriile erau pline de animale, cutreierând străzile pe bicicletă, având mereu cu el o geantă maro din piele cu instrumente și medicamente
Veterinarul Nicolae Sibișan, din Vințu de Jos, o viață pusă în slujba satului: A profesat în vremea când gospodăriile erau...
Curier Județean
15 – 20 ianuarie 2026 | COD GALBEN de ger și vreme deosebit de rece în Alba și mai multe județe din țară. Avertismentul ANM
COD GALBEN de ger și vreme deosebit de rece în Alba și mai multe județe din țară. Avertismentul ANM Meteorologii...
Avertisment ISU Alba, după ce trei persoane au murit în incendii, în primele două săptămâni din 2026. Recomandările pompierilor
Avertisment ISU Alba, după ce trei persoane au murit în incendii, în primele două săptămâni din 2026. Recomandările pompierilor Primele...
Politică Administrație
Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în ianuarie 2026: Date oficiale
Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în ianuarie 2026 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a dat publicităţii, miercuri,...
16 februarie 2026 | Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”
Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea” În data de 16...
Opinii Comentarii
15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, zi de reflecţie asupra culturii române, care omagiază oameni remarcabili
15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, zi de reflecţie asupra culturii române, care omagiază oameni remarcabili Ziua Culturii Naționale este sărbătorită...
14 ianuarie 2026: Anul Nou, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian
14 ianuarie: Anul Nou 2026, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian Astăzi...