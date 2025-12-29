Tip nou de concediu pentru angajații din România. Cine ar putea beneficia de zilele libere plătite pentru ,,refacere profesională”
Angajații din România ar putea avea, în perioada următoare, acces la o nouă formă de concediu plătit, destinată refacerii profesionale, pe fondul creșterii îngrijorătoare a fenomenului de epuizare la locul de muncă.
Un proiect de act normativ aflat în analiză propune introducerea unui cadru clar pentru prevenirea și gestionarea fenomenului cunoscut sub numele de „burnout”, un concept tot mai prezent în discuțiile despre sănătatea la muncă, potrivit Playtech.
Potrivit inițiativei, angajatorii vor avea obligația de a informa periodic salariații despre riscurile epuizării profesionale și despre modalitățile prin care aceasta poate fi prevenită. Informarea se va putea face prin materiale explicative, sesiuni interne sau alte metode adaptate specificului fiecărei organizații. În plus, riscurile psihosociale vor trebui incluse în evaluările interne de risc, alături de cele deja existente privind securitatea și sănătatea în muncă.
Pentru companiile cu mai mult de 50 de angajați, cerințele devin mai complexe. Acestea vor fi obligate să elaboreze anual un plan de prevenire a epuizării profesionale, adaptat activității desfășurate și realizat în consultare cu reprezentanții salariaților sau cu sindicatele. De asemenea, va fi necesară o evaluare internă specifică a riscurilor psihosociale, realizată cu instrumente agreate de Ministerul Muncii și dezvoltate împreună cu specialiști în psihologia muncii, mai notează sursa citată.
Acest tip de concediu nu va avea caracter obligatoriu, însă va putea fi prevăzut în contractele colective de muncă sau în regulamentele interne ale angajatorilor. Aceștia vor putea stabili un număr determinat de zile lucrătoare pe an, acordate la solicitarea salariaților, fără a fi necesară prezentarea unor documente medicale justificative. Măsura are rolul de a oferi o pauză menită să diminueze nivelul de stres și să prevină apariția epuizării profesionale.
În plus față de zilele libere plătite, angajatorii pot decide să acorde sprijin financiar, total sau parțial, pentru programe dedicate sănătății psiho-emoționale. Acestea pot consta în ședințe de consiliere psihologică, individuale sau de grup, realizate de specialiști autorizați în psihologia muncii și organizațională. Participarea angajaților va fi opțională și se va desfășura cu respectarea strictă a confidențialității.
Proiectul stabilește în mod explicit definiția epuizării profesionale, în conformitate cu standardele internaționale, considerând-o un fenomen asociat exclusiv activității profesionale și expunerii îndelungate la stres, fără a fi clasificată drept afecțiune medicală. Aceasta se manifestă prin oboseală constantă, distanțare emoțională față de muncă și diminuarea performanței profesionale.
