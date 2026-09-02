Tinerii tenismeni de la TC Sun Alba Iulia, rezultate foarte bune la turneele de la Sebeș și Baia Mare

Tinerii tenismeni de la TC Sun Alba Iulia, rezultate foarte bune reușite la turneele de la Sebeș și Baia Mare

Rezultate foarte bune reușite la turneele de la Baia Mare de reprezentanții TC Sun Alba Iulia, tinerii tenismeni realizând mai multe clasări pe podium.

La Cupa Oprean de la Sebeș, trei dintre sportivii care se antrenează la clubul din Cetatea Marii au reușit să câștige categoriile la care au participat. David Bărbânță s-a impus la categoria 16 ani băieți, în timp ce frații Laura Vîlcu și Laurențiu Vîlcu (legitimați la Dinamo, dar se pregătesc de un an la TC Sun) au obținut fiecare locul 1 la categoriile 10 ani fete, respectiv 10 ani băieți. Tot la categoria 10 ani fete, Teodora Cotoi a avut un parcurs foarte bun și a încheiat competiția pe locul 3, după calificarea în semifinale. V

eștile bune au venit și de la Baia Mare, unde Vicențiu Stoica a participat la Turneul Platinum. Tânărul jucător a obținut locul 3 la categoria mingi verzi, adăugând un nou rezultat bun celor reușite în ultima perioadă. Bilanțul celor două competiții este unul de apreciat: trei locuri întâi și două locuri 3, rezultate care confirmă progresul tinerilor jucători și munca depusă constant la antrenamente.

„Pentru copiii aflați la această vârstă, dincolo de clasările obținute, participarea constantă la turnee și experiența acumulată în meciurile oficiale reprezintă pași importanți în dezvoltarea lor sportivă”, a punctat Cristina Moldovan, reprezentanta TC Sun Alba Iulia.

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