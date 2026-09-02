Peste 48.000 de elevi, preșcolari și antepreșcolari din județul Alba vor începe anul școlar 2026–2027

În anul școlar 2026–2027, în județul Alba vor începe cursurile 48.120 de elevi, preșcolari și antepreșcolari, în cadrul unei rețele școlare care cuprinde 399 de unități, inclusiv instituții publice, palate ale copiilor, cluburi și școli postliceale sanitare. Alte șase unități de învățământ au fost trecute în conservare.

Pregătirea noului an școlar și măsurile privind siguranța elevilor au fost analizate miercuri, 2 septembrie 2026, în cadrul unei videoconferințe conduse de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu participarea ministrului Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

La sediul Instituției Prefectului – Județul Alba au participat prefectul județului Alba, Nicolae Albu, subprefectul județului Alba, Vincze Andras, precum și conducătorii instituțiilor cu atribuții în domeniul educației, ordinii publice, sănătății și securității la incendiu.

În perioada premergătoare începerii cursurilor, Comisia constituită prin Ordinul Prefectului nr. 303/2026, formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba și Inspectoratului Școlar Județean Alba, a verificat condițiile igienico-sanitare din unitățile de învățământ.

În urma verificărilor au fost formulate recomandări și dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor identificate. În cazul celor trei unități care nu dețin autorizație sanitară de funcționare au fost începute demersurile necesare pentru conformare. Totodată, este monitorizată calitatea apei potabile, în special în unitățile care dispun de surse proprii de alimentare, internate sau cantine.

În zece unități de învățământ din județ se desfășoară lucrări de reabilitare, renovare, modernizare sau dotare. Investițiile vizează unități școlare din Rimetea, Vadu Moților, Noșlac, Șibot, Câmpeni, Șpring, Cetatea de Baltă, Teiuș și Câlnic.

Lucrările cuprind reabilitări termice și totale, reparații, modernizarea spațiilor și dotarea clădirilor școlare. În localitățile în care intervențiile nu permit desfășurarea cursurilor în clădirile respective, autoritățile locale și conducerile unităților de învățământ au identificat și amenajat spații pentru relocarea temporară a elevilor. Astfel, investițiile pot continua, iar activitatea didactică se va desfășura în condiții de siguranță până la finalizarea lucrărilor.

Un punct important al videoconferinței l-a constituit aplicarea Planului teritorial de combatere a violenței școlare.

Măsurile stabilite pentru anul școlar anterior au fost îndeplinite potrivit responsabilităților și termenelor asumate. În județul Alba nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau infracțiuni grave în care să fie implicați elevi și care să afecteze procesul de învățământ ori să pună grav în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea elevilor și a cadrelor didactice.

Pe parcursul noului an școlar vor continua proiectele și campaniile pentru prevenirea violenței, a consumului de droguri și a substanțelor interzise, cu implicarea tuturor partenerilor instituționali. De asemenea, unitățile de învățământ vor asigura seifuri sau spații securizate pentru păstrarea temporară a obiectelor interzise identificate asupra elevilor, în condițiile prevăzute de lege.

Din punct de vedere al asigurării cu pază și al dotării cu sisteme de pază, situația unităților de învățământ preuniversitar din județul Alba se prezintă astfel:

* 361 de unități au efectuat analiza de risc la securitatea fizică, dintre care 133 în mediul urban și 228 în mediul rural;

* 308 unități dispun de sisteme de securitate, dintre care 122 în mediul urban și 186 în mediul rural;

* 258 de unități sunt dotate exclusiv cu sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției, dintre care 74 în mediul urban și 184 în mediul rural;

* 50 de unități beneficiază concomitent de pază umană și de sisteme de supraveghere video, dintre care 48 în mediul urban și două în mediul rural.

La nivelul județului Alba sunt înregistrate 533 de clădiri școlare. Dintre acestea, 92 sunt autorizate din punctul de vedere al securității la incendiu, 148 nu sunt autorizate, iar 293 nu fac obiectul autorizării.

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, domnul Cătălin Predoiu, a solicitat ca unitățile de învățământ să aibă prioritate în procesul de obținere a autorizațiilor de securitate la incendiu. Instituțiilor competente le-a fost cerută urgentarea procedurilor și sprijinirea unităților școlare pentru obținerea documentelor necesare, prin aplicarea riguroasă a reglementărilor și asigurarea unei practici echilibrate și unitare.

Instituția Prefectului – Județul Alba va continua, împreună cu autoritățile locale și instituțiile competente, monitorizarea măsurilor stabilite pentru ca activitatea școlară să se desfășoare în condiții de siguranță, se precizează într-un comunicat de presă.

foto – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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