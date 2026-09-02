Adio examenului paralel la liceu? Senatul face primul pas spre eliminarea admiterii suplimentare

Comisia pentru învățământ a Senatului a decis, miercuri, 2 septembrie 2026 eliminarea prevederii care permite liceelor să organizeze un examen suplimentar de admitere în clasa a IX-a. Proiectul de modificare a legii urmează să fie dezbătut în plenul Senatului, care are rol de for decizional.

Prevederea, introdusă în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și intrată în vigoare la 1 septembrie 2026, permite liceelor să organizeze concurs de admitere pentru cel mult 50% dintre locurile disponibile, după susținerea Evaluării Naționale de către absolvenții clasei a VIII-a.

Senatorii din Comisia de învățământ au decis abrogarea acestei prevederi, astfel încât admiterea la liceu să nu mai fie condiționată de un examen suplimentar organizat de unitățile de învățământ. În acest context, Ministerul Educației urmează să elaboreze și să emită un nou ordin privind metodologia de admitere.

Eliminarea examenului suplimentar a fost susținută și de foștii miniștri ai Educației Daniel Funeriu și Mircea Miclea, precum și de reprezentanții Consiliului Elevilor și ai asociațiilor de părinți.

Președintele Comisiei de învățământ din Senat, Ștefan Pălărie, a anunțat că decizia a fost luată în unanimitate, după consultări și dezbateri în care au existat inițial opinii diferite.

„Toți reprezentanții partidelor au decis într-o singură voce (…) să elimine definitiv, prin modificarea legii, acest examen paralel de admitere la liceu”, a declarat Ștefan Pălărie.

În paralel, senatorii au convenit asupra constituirii unui grup de lucru format din reprezentanți ai partidelor și ai Ministerului Educației, care să analizeze reorganizarea Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a.

Potrivit lui Pălărie, actuala formulă a examenului, limitată prin lege la probele de limba și literatura română și matematică, a fost criticată de numeroși experți.

Decizia Comisiei nu este însă definitivă. Modificarea legislativă trebuie să fie adoptată de plenul Senatului pentru ca eliminarea examenului suplimentar de admitere să devină certă.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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