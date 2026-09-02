La 9 septembrie, România debutează la Campionatul European de la Cluj-Napoca, în 9 septembrie, contra Letoniei } În lotul României, doar Florian „Bela” Bartha, Tudor Balu nu a fost inclus în efectiv

Miercuri, 9 septembrie 2026, România debutează la Campionatul European de la Cluj-Napoca, în 9 septembrie, contra Letoniei | În lotul României, doar Florian „Bela” Bartha, Tudor Balu nu a fost inclus în efectiv

România va debuta la Campionatul European de volei masculin, în „BT Arena”, miercuri, 9 septembrie, de la ora 20.00, cu un meci împotriva Letoniei. Din lotul „tricolorilor” face parte și centrul Florian „Bela” Bartha (Resovia Rzeszów), originar din Ocna Mureș, însă selecționerul Sergiu Stanciu nu l-a inclus în efectivul pentru turneul final pe Tudor Balu, coordonatorul din Blaj transferat recent la Dinamo.

În ultimele jocuri amicale, la Cluj-Napoca, reprezentativa României a întâlnit Estonia (4-0, 2-3, 2-2).

CEV EuroVolley 2026 este una dintre cele mai importante competiții sportive organizate în România în anul 2026. În perioada 9-16 septembrie 2026, Cluj-Napoca va deveni unul dintre centrele voleiului european, odată cu desfășurarea Grupei D a Campionatului European de Volei Masculin, competiție organizată în comun de România și alte țări gazdă. Naționala masculină a României va disputa toate partidele din grupă în fața propriilor suporteri, urmând să întâlnească reprezentativele Letoniei, Elveției, Germaniei, Turciei și Franței (campioana olimpică).

România va deschide competiția la Cluj-Napoca miercuri, 9 septembrie, de la ora 20:00, într-o confruntare cu Letonia. Toate meciurile echipei naționale sunt programate la ora 20:00. Primele patru clasate din Grupa D vor obține calificarea în optimile de finală ale Campionatului European. Echipele care evoluează la Cluj-Napoca vor disputa faza optimilor la Sofia, unde vor întâlni formațiile calificate din Grupa B.

Cea mai la îndemână soluție este aceea a achiziționării de abonamente de la 252 de lei. Dacă aveți doar anumite zile în care puteți asista la partide, atunci există bilete de zi – costă 45 de lei pe fiecare zi de întrecere (vor fi două partide zilnic, cu excepția primeia, când se joacă doar România – Letonia).

Biletele se pot cumpăra AICI.

Programul Grupei D a Campionatului European: *miercuri, 9 septembrie, ora 20.00: ROMÂNIA – Letonia; *joi, 10 septembrie, ora 17.00: Franța – Elveția; 20.00: Turcia – Germania; *vineri, 11 septembrie, ora 17.00: Germania – Letonia; 20.00: Elveția – ROMÂNIA; *sâmbătă, 12 septembrie, ora 17.00: Franța – Turcia; 20.00: ROMÂNIA – Germania; *duminică, 13 septembrie, ora 17.00: Elveția – Turcia; 20.00: Letonia – Franța; *luni, 14 septembrie, ora 17.00: Germania – Elveția; 20.00: ROMÂNIA – Turcia; *marți, 15 septembrie, ora 17.00: Letonia – Elveția; 20.00: Franța – Germania; *miercuri, 16 septembrie, ora 17.00: Turcia – Letonia; 20.00: Franța – ROMÂNIA. (H.D.M.)

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