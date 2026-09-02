Ştirea zilei

Video | Denis, tânărul din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier, condus pe ultimul drum într-un marș cu zeci de motocicliști: „Cât de mult a însemnat pentru el lumea moto”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

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Denis, tânărul din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier, condus pe ultimul drum într-un marș cu zeci de motocicliști: „Cât de mult a însemnat pentru el lumea moto”

Denis Morea, un tânăr de 28 de ani din Vințu de Jos, echipier al formației Spicul Daia Română, pentru care a și evoluat în prima etapă, dar și pasionat de motociclete, a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni și comunitatea motocicliștilor. Tânărul și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier produs între Laz și Căpâlna, după ce motocicleta pe care o conducea a lovit un parapet metalic, duminică, 30 august. 

Miercuri, 2 septembrie, el a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni și comunitatea motocicliștilor, care au plecat din zona stadionului ,,Cetate” înspre, ,,Corona” apoi Vințu de Jos, în număr mare, participând aproximativ 30 de motocicliști. 

,,Am vorbit cu familia iar aceasta este de acord și își dorește ca Denis să fie condus pe ultimul drum de câți mai mulți dintre noi, pe motociclete. Cei care l-au cunoscut știu cât de mult a însemnat pentru el lumea moto.”, se arată într-un mesaj publicat de unul dintre apropiații lui Denis, pe o rețea de socializare, pe data de 31 august 2026.

Reamintim că, tânărul din Vințu de Jos avea doar 28 de ani și, pentru o perioadă, a locuit în satul Vurpăr din comună. Acesta era pasionat de motociclete și făcea parte din echipa de fotbal Spicul Daia Română. Din nefericire, pasiunea sa s-a transformat într-o tragedie, iar viața i-a fost curmată mult prea devreme în urma accidentului.

Astfel, în jurul orei 11.20, acesta a murit în urma unui accident rutier după ce ar fi pierdut controlul asupra motocicletei, intrând în coliziune cu parapetul metalic amplasat pe marginea părții carosabile. 

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