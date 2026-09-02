Video | Imagini-șoc pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Un animal a sărit dintr-o remorcă în mers. Șoferul, amendat cu 1.297 de lei
Imagini-șoc pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Un animal a sărit dintr-o remorcă în mers. Șoferul, amendat cu 1.297 de lei
Ca urmare a imaginilor apărute în spațiul public, la data de 20 august 2026, în care un animal era surprins pe banda de urgență a Autostrăzii A1, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva s-au sesizat din oficiu și au efectuat verificări cu privire la acest eveniment.
În urma vizionării camerelor de supraveghere, a rezultat că animalul ar fi fost transportat într-o remorcă tractată de un autoturism, care circula pe sensul Boița–Sebeș și din care animalul ar fi sărit în zona nodului rutier Mediaș, la km 247.
Conducătorul ansamblului de vehicule a fost identificat în persoana unui bărbat, în vârstă de 34 de ani.
Acesta a fost sancționat contravențional pentru neasigurarea încărcăturii și nerespectarea condițiilor de transport al animalelor vii, cu amendă în valoare de 1.297,50 de lei.
sursa video: Poliția Română
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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