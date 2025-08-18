Rămâi conectat

Politică Administrație

Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11 și 26 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

în

De

Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11 și 26 de ani

Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, o serie de modificări legislative fundamentale care vizează îmbunătățirea accesului pacienților la servicii de sănătate și sprijinirea reformei din sistemul sanitar.

Una dintre cele mai importante modificări aprobate se referă la extinderea accesului la vaccinarea anti-HPV. Acesta este un program esențial în prevenirea cancerului de col uterin. În urma noilor reglementări, vaccinarea va fi disponibilă gratuit pentru fete și pentru băieți cu vârste între 11 și 26 de ani.

Este o modificare legislativă la care ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, dar și specialiștii PSD din Guvern și Parlament, au ținut foarte mult, pentru protejarea sănătății publice și prevenirea bolilor asociate cu acest virus.

Modificările introduc un sistem simplificat de decontare a vaccinului prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Vaccinul va putea fi eliberat prin farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu CNAS, iar beneficiarii se vor adresa medicilor pentru administrarea acestuia.

Vaccinarea anti-HPV este importantă din mai multe motive, HPV fiind asociat cu mai multe tipuri de cancer, cel mai cunoscut fiind cancerul de col uterin. Vaccinarea poate reduce semnificativ riscul de dezvoltare a acestei boli grave, dar și a altor tipuri de cancer.

Adrian Bara
Deputat PSD de Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

18 august 2025

De

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud Municipiul Aiud are, datorită poziționării și resursei umane, un potențial foarte mare de dezvoltare. Împreună cu primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, am avut o întâlnire constructivă cu mai mulți reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în cadrul căreia am […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”

Lucian Daramus

Publicat

acum 4 zile

în

14 august 2025

De

Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar extrem de importanți pentru patrimoniul central al Aiudului. Am retrasat trecerea de pietoni din centrul orașului, pentru a asigura o circulație mai fluentă și mai sigură, atât pentru aiudeni, cât și pentru turiștii care ne […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring

Lucian Daramus

Publicat

acum 4 zile

în

14 august 2025

De

Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII, din cele 4 sate, a fost renovată integral și pregătirile sunt pe ultima sută de metri, a anunțat, miercuri, 13 august 2025, primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă. Potrivit acesteia, sala de sport de 102 locuri […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate pe edu.ro

REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate Rezultatele la probele scrise din cadrul celei...
Actualitateacum 4 ore

Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate: Până când pot fi depuse proiectele

Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate O nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 120...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 19 ore

VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale meșterilor locali și  muzică populară, pe vârful Petreasa

Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale...
Ştirea zileiacum 20 de ore

VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor

Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu...

Curier Județean

Curier Județeanacum 35 de minute

Accident rutier între două mașini, în comuna Sălciua. În urma impactului, o femeie a fost rănită

Accident rutier în comuna Sălciua, soldat cu rănirea unei femei. Două mașini au intrat într-o coliziune violentă. O femeie a...
Curier Județeanacum 43 de minute

Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba: 13 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli

Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba: 13 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 59 de minute

Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11 și 26 de ani

Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11...
Politică Administrațieacum 5 ore

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud Municipiul Aiud...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer

18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer Icoana Maicii Domnului Pantanassa este cunoscută pentru...
Opinii - Comentariiacum o zi

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea