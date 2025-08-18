Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11 și 26 de ani
Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11 și 26 de ani
Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, o serie de modificări legislative fundamentale care vizează îmbunătățirea accesului pacienților la servicii de sănătate și sprijinirea reformei din sistemul sanitar.
Una dintre cele mai importante modificări aprobate se referă la extinderea accesului la vaccinarea anti-HPV. Acesta este un program esențial în prevenirea cancerului de col uterin. În urma noilor reglementări, vaccinarea va fi disponibilă gratuit pentru fete și pentru băieți cu vârste între 11 și 26 de ani.
Este o modificare legislativă la care ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, dar și specialiștii PSD din Guvern și Parlament, au ținut foarte mult, pentru protejarea sănătății publice și prevenirea bolilor asociate cu acest virus.
Modificările introduc un sistem simplificat de decontare a vaccinului prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Vaccinul va putea fi eliberat prin farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu CNAS, iar beneficiarii se vor adresa medicilor pentru administrarea acestuia.
Vaccinarea anti-HPV este importantă din mai multe motive, HPV fiind asociat cu mai multe tipuri de cancer, cel mai cunoscut fiind cancerul de col uterin. Vaccinarea poate reduce semnificativ riscul de dezvoltare a acestei boli grave, dar și a altor tipuri de cancer.
Adrian Bara
Deputat PSD de Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud Municipiul Aiud are, datorită poziționării și resursei umane, un potențial foarte mare de dezvoltare. Împreună cu primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, am avut o întâlnire constructivă cu mai mulți reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în cadrul căreia am […]
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar extrem de importanți pentru patrimoniul central al Aiudului. Am retrasat trecerea de pietoni din centrul orașului, pentru a asigura o circulație mai fluentă și mai sigură, atât pentru aiudeni, cât și pentru turiștii care ne […]
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII, din cele 4 sate, a fost renovată integral și pregătirile sunt pe ultima sută de metri, a anunțat, miercuri, 13 august 2025, primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă. Potrivit acesteia, sala de sport de 102 locuri […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate pe edu.ro
REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate Rezultatele la probele scrise din cadrul celei...
Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate: Până când pot fi depuse proiectele
Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate O nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 120...
Știrea Zilei
VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale meșterilor locali și muzică populară, pe vârful Petreasa
Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale...
VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor
Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu...
Curier Județean
Accident rutier între două mașini, în comuna Sălciua. În urma impactului, o femeie a fost rănită
Accident rutier în comuna Sălciua, soldat cu rănirea unei femei. Două mașini au intrat într-o coliziune violentă. O femeie a...
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba: 13 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba: 13 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11 și 26 de ani
Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud Municipiul Aiud...
Opinii Comentarii
18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer
18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer Icoana Maicii Domnului Pantanassa este cunoscută pentru...
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...