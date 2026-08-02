Cât timp trebuie să stea sarmalele la foc mic pentru a ieși fragede și gustoase

Fierberea lentă este unul dintre secretele sarmalelor fragede, aromate și bine pătrunse. Dar cât timp trebuie lăsate, de fapt, pe aragaz? Răspunsul cel mai des întâlnit în rețetele tradiționale este între două și trei ore.

Sarmalele sunt unul dintre preparatele emblematice ale bucătăriei românești, iar timpul de gătire poate face diferența dintre o umplutură bine pătrunsă și o sarma care încă are frunza tare sau orezul insuficient fiert.

Două-trei ore, la foc mic

În cazul sarmalelor tradiționale cu carne și orez, recomandarea frecventă este aproximativ 2-3 ore la foc mic, cu vasul acoperit. O rețetă publicată de Restograf indică un interval de 2-3 ore și subliniază că fierberea lentă permite cărnii, orezului și frunzei de varză să se frăgezească și să absoarbă aromele.

Alte rețete sunt ceva mai rapide. Fuchs recomandă circa două ore la foc mic, sub capac, în timp ce o rețetă publicată de HotNews indică aproximativ 1,5-2 ore, calculate din momentul în care sarmalele încep să fiarbă propriu-zis.

Diferențele apar deoarece timpul depinde de mărimea sarmalelor, tipul de carne, grosimea frunzelor și cantitatea de orez. Sarmalele mai mari și cele învelite în frunze mai groase pot necesita mai mult timp.

Foc mic, nu fierbere agresivă

Secretul nu este doar durata, ci și temperatura. Sarmalele trebuie să fiarbă domol, nu să clocotească puternic. Vasul se ține acoperit, iar lichidul trebuie să fie suficient pentru ca sarmalele să se gătească uniform. Dacă zeama scade prea mult în timpul preparării, poate fi completată cu apă fierbinte sau cu lichidul folosit în rețetă.

Fierberea lentă are și un avantaj gastronomic: aromele din carne, varză, condimente, suc de roșii și, după preferință, afumătură au timp să se combine. În același timp, frunza de varză devine mai fragedă, iar umplutura capătă textura specifică sarmalelor bine gătite.

Cum îți dai seama că sunt gata

Ceasul este doar un reper. Cel mai sigur este să verifici o sarma după aproximativ două ore. Frunza trebuie să fie fragedă, orezul bine gătit, iar carnea să nu mai fie crudă în interior.

Dacă sarmalele sunt încă tari, mai ales frunza, pot fi lăsate în continuare la foc mic. În schimb, fierberea excesivă și agresivă poate duce la destrămarea lor și la pierderea unei părți din textură.

Un truc pentru un gust și mai bun

Pentru cei care au răbdare, există și varianta gătitului îndelungat la cuptor. Potrivit unei rețete publicate de HotNews, sarmalele pot fi ținute la temperatură redusă, aproximativ 150°C, timp de 3-4 ore.

Un alt detaliu important este odihna după gătire. Unele rețete recomandă ca sarmalele să fie lăsate una-două ore în vasul în care au fost preparate, pentru ca aromele să se așeze.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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