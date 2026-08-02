Motociclist de 33 de ani, din Ocna Mureș, prins băut în trafic: Polițiștii i-au făcut dosar penal

Un motociclist de 33 de ani, din Ocna Mureș, a fost prins băut în trafic, iar polițiștii i-au făcut dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 1/2 august 2026, polițiștii din orașul Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe strada Nicolae Iorga din oraș, un motociclu care era condus de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din orașul Ocna Mureș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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