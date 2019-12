Ține de tine sa faci un bine: APEL UMANITAR pentru Mihai Herbert, tânărul din Pianu de Sus bolnav de leucemie. Să-i dăm o rază de speranță

Ține de tine sa faci un bine: APEL UMANITAR pentru Mihai Herbert, tânărul din Pianu de Sus bolnav de leucemie. Să-i dăm o raza de speranță

El este Mihai-Alexandru Herberth din Pianu de Sus, Jud Alba. Are 20 de ani, si a fost diagnosticat cu Leucemie acută limfoblastică cu celule T.

Mihai urmează un tratament în țară, însă are nevoie de un transplant de celule stem. Acest transplant il poate face doar in Germania, si mai are nevoie de de înca 50.000 de euro pentru o interventie in Germania ce ii poate salva viata.

„Mihai e o persoană minunată, un suflet cum rar mai găsești. Mereu a ajutat cu ce a putut. Hai să îl ajutăm și noi cu ce putem! Împreună suntem mai puternici. Puținul unora e mult pentru alții! Nu vrem să îi prelungim viața, VREM SĂ I-O SALVĂM!”, transmit apropiații lui Mihai, care au și lansat apelul umanitar.

Și un share ajută! Renunțați astăzi la pachetul de țigări, la meniul de la KFC sau orice viciu ați avea. Voi aveți oportunitatea de a-l satisface și mâine sau peste o săptămână, o lună, un an.

Orice ajutor e binevenit, chiar ieri 1.775 de lei au fost strânși pentru Mihai la Concertul de Colinde din Vinerea, grație unor oameni cu suflet bun.

Pentru donații s-au creat următoarele conturi:

•HERBERTH MIHAELA

•EURO:RO17BRDE010SV53568130100

•RON:RO79BRDE010SV39245810100