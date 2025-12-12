Rămâi conectat

Sport

Timișul Șag – CSM Unirea Alba Iulia 1-4 (1-0), în Liga 3 | „Alb-negrii”, liderii Seriei 7, la finele anului, după ce au întors scorul

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 minute

în

De

Timișul Șag – CSM Unirea Alba Iulia 1-4 (1-0), în Liga 3 | „Alb-negrii” sunt liderii Seriei 7, la finele anului, după ce au întors scorul

CSM Unirea Alba Iulia încheie anul pe prima poziție a Seriei 7, după succesul extern cu Timișul Șag, scor 4-1 (0-1). „Alb-negrii” s-au văzut conduși la pauză prin golul înscris de Făgărășanu (ex-Metalurgistul Cugir), cu un șut (prima minge trimisă spre buturile adverse) la care și portarul Roman a avut partea sa de vină.

Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 5-0 (1-0), pe „Cetate” | Liderul, victorie facilă, de Sf. Nicolae, pe „Cetate”

La reluare, datele problemei s-au schimbat în câteva zeci de secunde, gruparea albaiuliană a întors scorul prin reușitele „veteranilor” Giurgiu (52, din lovitură liberă de la mare distanță) și Fetița (54, din careu). Vizitatorii s-au jucat cu ocaziile și au ratat nepermis, dar în cele din urmă au câștigat clar confruntarea, pe fondul căderii  evidente a oponenților, mai punctând nou-intratul Banyoi (83, la pasa lui Giurgiu) și Blănaru (90). Uniriștii au terminat astfel pe locul întâi, cu 6 victorii consecutive în retur, cele 3 puncte adjudecate în Timiș parafând poziția de lider.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CIL Blaj – Progresul Pecica 3-0 (1-0), în ultima rundă a anului în eșalonul terț | Blăjenii, victorie clară la despărțirea de suporteri

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 secunde

în

12 decembrie 2025

De

CIL Blaj – Progresul Pecica 3-0 (1-0), în ultima rundă a anului în eșalonul terț, Seria 7. Blăjenii, victorie clară la despărțirea de suporteri CIL Blaj a terminat anul cu o victorie netă, scor 3-0 (2-0), în fața fanilor, în confruntarea cu Progresul Pecica, formație ce viza implicarea în lupta pentru play-off. Citește și: CIL Blaj […]

Citește mai mult

Sport

CSU Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-3 (0-1), în Liga 3 | Studenții, eșec la ultima reprezentație din 2025

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 minute

în

12 decembrie 2025

De

CSU Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 1-3 (0-1), în Liga 3 | Studenții, eșec la ultima reprezentație din 2025 în Seria 7 CS Universitar Alba IuliaCS Universitar Alba Iulia a suferit un eșec greu, pe „Pielarul”, la ultima reprezentație din 2025, 1-3 (0-1) cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii. Juniorul Bogdan Șteta […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Memorialul „Iani Mitracu”, ediția a 11-a, eveniment de suflet care a onorat memoria fostului atacant al Unirii Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

12 decembrie 2025

De

Memorialul „Iani Mitracu”, ediția a 11-a, eveniment de suflet care a onorat memoria fostului atacant al Unirii Alba Iulia, s-a desfășurat la Sebeșel Memorialul din 2025 a fost organizat de Asociația Sportivă Dinamo și Asociația Județeană de Fotbal Alba, pe Arena „Florian Brumaru” din Sebeșel, având o încărcătură emoțională aparte Citește și: FOTO | Polițiștii din […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 13 minute

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. A fost respinsă cererea de revocare: Decizia poate fi contestată

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. A fost respinsă cererea de revocare: Decizia poate fi contestată Fostul Candidat la alegerile...
Actualitateacum o oră

ANAF, amenzi de 3,1 milioane lei la firmele de ride-sharing. Peste 12.000 de autoturisme suspendate și confiscări de 82,6 milioane lei

ANAF: Amenzi de 3,1 milioane lei, peste 12.000 de autoturisme suspendate și confiscări de 82,6 milioane lei, în perioada septembrie...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 20 de ore

FOTO | O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12 nepoți și 9 strănepoți

O femeie din Apuseni, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani. Cornelia Boia a fost morăriță și are 12...
Ştirea zileiacum o zi

VIDEO | Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului

Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale...

Curier Județean

Curier Județeanacum 44 de minute

FOTO | Polițiștii din Alba au participat la Memorialul „Iani Mitracu”, ediția a 11-a, eveniment de suflet care a onorat memoria fostului atacant al Unirii Alba Iulia

FOTO | Polițiștii din Alba au participat la Memorialul „Iani Mitracu”, ediția a 11-a, eveniment de suflet care a onorat...
Curier Județeanacum 2 ore

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 21 de ore

FOTO | Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei

Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice

Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

12 decembrie: Sfântul Spiridon, cel ce pleacă din raclă pentru a ajuta credincioșii care îl cheamă prin rugăciune

12 decembrie: Sfântul Spiridon, cel ce pleacă din raclă pentru a ajuta credincioșii care îl cheamă prin rugăciune Sfântul Spiridon,...
Opinii - Comentariiacum o zi

11 decembrie – Ziua internațională a munților

11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea