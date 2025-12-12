Timișul Șag – CSM Unirea Alba Iulia 1-4 (1-0), în Liga 3 | „Alb-negrii”, liderii Seriei 7, la finele anului, după ce au întors scorul

Timișul Șag – CSM Unirea Alba Iulia 1-4 (1-0), în Liga 3 | „Alb-negrii” sunt liderii Seriei 7, la finele anului, după ce au întors scorul

CSM Unirea Alba Iulia încheie anul pe prima poziție a Seriei 7, după succesul extern cu Timișul Șag, scor 4-1 (0-1). „Alb-negrii” s-au văzut conduși la pauză prin golul înscris de Făgărășanu (ex-Metalurgistul Cugir), cu un șut (prima minge trimisă spre buturile adverse) la care și portarul Roman a avut partea sa de vină.

La reluare, datele problemei s-au schimbat în câteva zeci de secunde, gruparea albaiuliană a întors scorul prin reușitele „veteranilor” Giurgiu (52, din lovitură liberă de la mare distanță) și Fetița (54, din careu). Vizitatorii s-au jucat cu ocaziile și au ratat nepermis, dar în cele din urmă au câștigat clar confruntarea, pe fondul căderii evidente a oponenților, mai punctând nou-intratul Banyoi (83, la pasa lui Giurgiu) și Blănaru (90). Uniriștii au terminat astfel pe locul întâi, cu 6 victorii consecutive în retur, cele 3 puncte adjudecate în Timiș parafând poziția de lider.

