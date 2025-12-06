FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 5-0 (1-0), pe „Cetate” | Liderul, victorie facilă, de Sf. Nicolae, pe „Cetate”

CSM Unirea Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 5-0 (1-0), pe „Cetate” | Liderul, victorie facilă, de Sf. Nicolae, pe „Cetate”, la ultima reprezentație internă

CSM Unirea Alba Iulia a învins, pe „Cetate”, pe Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie” din Seria 7, scor 5-0 (1-0).

Golurile au fost marcate de Giosu (44), Giurgiu (58) – sărbătoritul zilei, direct din corner, dublă Golda (54, 68), Banyoi (90) – ultimii doi, din postura de rezervă

Un meci în care s-a pus doar problema diferenței de scor. În final, în ultimele 7 minute, la gazde a intrat Mihalis Vlad Jurj (jucător care a împlinit 16 ani în 9 martie).

De Sfântul Nicolae, o întâlnire disproporționată între echipe situate la polii opuși ai ierarhiei. De altfel, vor fi față în față cea mai prolifică ofensivă a eșalonului (albaiulienii, cu 55 de goluri) și cea mai modestă defensivă de pe a treia scenă (oaspeții, 65 de goluri încasate), un joc în care se pune numai problema diferenței de scor. Uniriștii au câștigat toate cele 4 jocuri din retur și dispută ultimul joc al anului în fața fanilor.

Foto: Lucian DANCIU

