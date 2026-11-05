Curier Județean

5 noiembrie 2026 | Prețurile la carburanți în Alba Iulia: Benzina s-a ieftinit, motorina s-a scumpit

Bogdan Ilea

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Prețurile la carburanți în Alba Iulia: Benzina s-a ieftinit, motorina s-a scumpit

Benzina s-a ieftinit ușor în ultimele zile la mai multe benzinării din România, inclusiv Alba Iulia, dar, după mai multă vreme, s-a scumpit motorina. 

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Prețul carburanților în Alba Iulia, duminică, 5 noiembrie 2026: 

OMV:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 10.02 lei

Petrom:

  • Motorină – 9.96 lei
  • Benzină – 10.01 lei

Lukoil:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 9.99 lei

Mol:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 10.02 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 10.02 lei

Reamintim că Guvernul a prelungit vineri, cu încă trei luni, până la 1 februarie 2027, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor prețului la motorină.

Decizia a fost luată în contextul persistenței crizei de pe piața petrolului și a produselor petroliere și al presiunilor tot mai mari asupra consumatorilor.

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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