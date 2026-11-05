7 noiembrie 2026 | Ziua Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Se va organiza a IV-a ediție a concursului de matematică ArhimatematicuS pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a din mediul rural

Ziua Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Se va organiza a IV-a ediție a concursului de matematică ArhimatematicuS pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a din mediul rural

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia găzduiește a IV-a ediție a concursului de matematică ArhimatematicuS, dedicat elevii claselor a VII-a și a VIII-a din școlile din mediul rural al județului Alba.

,,Ziua Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia vine și anul acesta cu o tradiție care ne este dragă. Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, găzduim ediția a IV-a a concursului de matematică ArhimatematicuS. Ne bucurăm să deschidem porțile colegiului, într-o zi de sărbătoare, pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a din școlile din mediul rural al județului Alba. Credem că talentul la matematică poate fi găsit în orice sat și în orice școală. Merită descoperit, încurajat și răsplătit.

Concursul pune accent pe gândire, logică și probleme aplicative, din viața de zi cu zi. Nu contează doar formulele învățate, contează felul în care gândești. Pentru mulți dintre participanți, ziua aceasta este și prima întâlnire cu viața unui colegiu militar, cu disciplina, camaraderia și spiritul care ne definesc.”, se arată într-un mesaj scris de Anamaria Fuia pe pagina de Facebook a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Programul zilei de ziua Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia 2026:

9:00 – primirea participanților

10:00 – 11:30 – proba scrisă (90 de minute)

13:00 – festivitatea de premiere

Înscrierea se face online, până joi, 5 noiembrie 2026:https://forms.gle/srEqJBLPSqpknkjG9

,,Mulțumim profesorilor care își pregătesc și își însoțesc elevii și școlilor partenere pentru colaborare. Tuturor concurenților le urăm mult succes și o zi de neuitat alături de noi!

La mulți ani, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”! Echipa de coordonare: director prof. Dorina Trifon, prof. Anamaria Fuia, prof. Emilia Ioniță, prof. Alexia Ardelean, prof. Cristian Macrai, prof. Sebastian Marina.”, se mai arată în textul publicat de cadrul didactic.

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