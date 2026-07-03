Sorina Dîrzu, soția fostului președinte PSD Alba, Ioan Dîrzu, a trecut la cele veșnice după o lungă și grea suferință: ,,Nimic nu va putea umple golul pe care îl lași în urma ta”

Sorina Dîrzu, soția fostului președinte PSD Alba, Ioan Dîrzu, a trecut la cele veșnice joi, 2 iulie 2026, după o lungă și grea suferință.

Ioan Dîrzu a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în amintirea soției sale:

,,O parte din inimile noastre a plecat odată cu tine. Ai fost centrul familiei noastre, cea care ne-a iubit necondiționat, ne-a încurajat, ne-a ridicat atunci când ne era greu și ne-a făcut să simțim mereu că suntem acasă.

Ai luptat până la capăt cu un curaj pe care puțini oameni îl au. Nu te-ai plâns, nu ai renunțat și ai rămas aceeași femeie puternică și iubitoare până în ultima clipă.

Nimic nu va putea umple golul pe care îl lași în urma ta. Ne vor lipsi vocea ta, îmbrățișările tale, sfaturile tale și fiecare moment petrecut împreună.

Îți promitem că nu te vom uita niciodată. Vei trăi prin iubirea pe care ne-ai lăsat-o și prin toate amintirile frumoase pe care le vom purta în suflet.

Te iubim infinit și îți vom simți lipsa în fiecare zi. Drum lin către Dumnezeu, draga mea Sorina. Odihnește-te în pace!”, a scris Ioan Dîrzu pe Facebook.

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