DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 13.07-19.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 06.07-12.07.2026

3 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează vineri, 3 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]