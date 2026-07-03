Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 13.07-19.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 06.07-12.07.2026

Ioana Oprean

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 13.07-19.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 06.07-12.07.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

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Întreruperile programate pentru intervalul 13.07-19.07.2026

Nr.crt.  ADRESA  INTERVAL

1 AIUD – Strada ZORILOR, Strada VIILOR, Strada VALEA AIUDULUI PARTIAL, Strada VALCELE PARTIAL, Strada PLUGARILOR, Strada NICOLAE BALCESCU, Strada MOTILOR PARTIAL, Strada LAUTARILOR, Strada IAZULUI PARTIAL, Strada AVRAM IANCU PARTIAL 14/07/2026 09:00 – 14/07/2026 17:00
2 SEBES – Strada ZAVOIULUI, Strada VALEA FRUMOASEI, Strada MIHAI EMINESCU, 15/07/2026 09:00 – 15/07/2026 17:00
3 SEBES – Strada TRANDAFIRILOR, Strada TAMPLARILOR, Strada PETUNIEI, Strada MAGNOLIEI, Strada LILIACULUI, Strada GLADIOLELOR, Strada DORIN PAVEL SPRE PETRESTI, Strada CRIZANTEMALOR, Strada CRINULUI, Strada CAMELIEI, 16/07/2026 09:00 – 16/07/2026 17:00
4 SEBES, PETRESTI, Strada 1 MAI intre hotare 16/07/2026 09:00 – 16/07/2026 17:00

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 06.07-12.07.2026

Nr.crt.  ADRESA  INTERVAL

1 SALISTEA – Strada SCOLII, Strada PREOT CONSTANTIN OANCEA, Strada MICA, Strada INVATATOR ZAHARIE RAICA, Strada DREJMAN, Strada DAVID PRODAN, 09/07/2026 08:00 – 09/07/2026 15:00
2 ALBA IULIA – Strada NICOLAE GOLESCU, Strada GHEORGHE SION 09/07/2026 11:00 – 09/07/2026 17:00
3 SALISTEA – Strada ZAVOI, Strada MICA, Strada INVATATOR ZAHARIE RAICA, Strada BISERICII 10/07/2026 08:00 – 10/07/2026 15:00
4 ALBA IULIA – Strada VICTOR BABES, Strada PETROSANI, Strada LUPENI, Strada HATEG partial, Strada GEORGE EMIL PALADE, Strada EMIL RACOVITA PARTIAL 10/07/2026 08:00 – 10/07/2026 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

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