Teodor Holhoș – medicul care a ajutat peste 52.000 de oameni să vadă lumina zilei

Dr. Teodor Holhoș, medic specialist oftalmolog, este exemplul nostru la-ndemână despre cum și la noi, în România, în Alba Iulia, se poate. Mai greu, ce-i drept, dar până la urmă se poate. Să mai spui ceva nou despre doctorul Holhoș e greu acum, după ce, la 9 ani de la deschiderea primei sale clinici oftalmologice private în Alba Iulia, a reușit să trateze peste 52.000 de pacienți, din toate colțurile țării. Ar fi ca și cum aș rescrie Imnul Național. Așa că m-am străduit să aflu pentru dumneavoastră lucruri prea puțin știute despre medicul care ne-a ajutat, pe foarte mulți, să mai zărim încă lumina de la capătul tunelului.

Dr. Teodor Holhoș a urmat studiile și rezidențiatul Facultății de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca și are numeroase stagii de practică în Statele Unite ale Americii, Elveția, Germania și Franța. Studiile au fost și sunt în continuare completate de traininguri și cursuri de specialitate urmate în mai multe țări europene, în fiecare an. Acum are 34 de ani şi o carieră cu care se mândreşte. Are o soție și două fetiţe minunate care îi împlinesc frumos viaţa. ”Pentru mine familia este cel mai de preţ dar al vieţii şi cred că doar aşa pot fi împlinit pe deplin”, spune dr. Holhoș.

Încă de la deschiderea primei clinici din Alba Iulia, căreia i-au urmat altele, în județ și în afara lui, dr. Teodor Holhoș și-a făcut un țel profesional din a oferi întotdeauna pacienților servicii medicale la standarde europene, alături de echipamente performante, pentru ca intervențiile și investigațiile să fie întotdeauna la cel mai înalt nivel de calitate. În clinicile sale lucrurile merg… Zeiss, echipa sa de asistente și medici funcționând ca un metronom, absolut precis, în folosul pacienților care îi calcă pragul cu speranță. Ritmul nemțesc din clinică este imprimat de faptul că fiecare angajat își știe precis locul și rolul pe care îl are în contact cu pacientul. Iar profesionalismul echipei este dublat de aparatura pentru investigații oftalmologice, de ultimă generație, pe care asistentele, da, ați citit bine, asistentele! – o manevrează cu dexteritate. Se reduce astfel timpul de așteptare pentru pacient, care ajunge în fața doctorului, pentru diagnostic, cu un set de analize oftalmologice, într-un timp record. Pe lângă clasicele investigații oftalmologice, renumele doctorului Teodor Holhoș este legat mai ales de chirurgia oculară. Intervențiile chirurgicale le face cu ajutorul aparatelor specializate, reducând la minimum disconfortul pacientului. Operațiile de cataractă, de retină, de glaucom, operații ale pleoapelor sau de pterigion (conjunctiva care invadează corneea), toate sunt provocări pentru care tânărul doctor are neapărat o rezolvare.

Am avut și întrebări suplimentare la care dr. Teodor Holhoș ne-a răspuns cu amabilitate

– Câte intervenții chirurgicale a efectuat dr. Holhoș până în anul 2020, luna iunie, atât în calitate de rezident, cât și în calitate de medic specialist oftalmolog? Câte intervenții chirurgicale reușiți să faceți zilnic? Cât de departe vin cei care apelează la serviciile dvs?

– Am realizat peste 10.000 de operații, între care amintim cele de retină, cataractă, laser pentru eliminarea dioptriilor. În funcție de numărul de programări în clinici, avem un număr de câteva zeci de intervenții, într-o zi de operații. Recordul ar fi de 60 de operații de cataractă realizate într-o singură zi. Avem pacienți din toată țara, și din afara țării, în speță români plecați în afară, care aleg să vină aici, să se opereze. Bineînțeles, cei mai mulți pacienți sunt din Transilvania, din județele Alba, Cluj, Mureș și Sibiu, însă avem și pacienți de la București, Iași, Constanța, chiar și din Chișinău.

– Care sunt afecțiunile cele mai des întâlnite în cariera dvs., afecțiuni care au necesitat intervenții chirurgicale?

– Un procentaj de aproximativ 60% sunt operații de cataractă, este una dintre cele mai frecvente afecțiuni întâlnite la vârsta a treia. Viciile de refracție afectează un număr mare de pacienți, dintre care o parte decid să se opereze pentru a renunța la ochelari sau a elimina complet dioptriile. În funcție de pacient, pentru astfel de cazuri se poate recomanda operația laser sau operația de înlocuire de cristalin. Avem însă și afecțiuni legate de retină, care în prezent se pot trata chirurgical, astfel eliminând riscul pierderii vederii.

– De ce credeți că secțiile/compartimentele de oftalmologie ale unor spitale din sistemul sanitar de stat au rămas înțepenite în timp din punct de vedere al dotărilor necesare unui act medical performant?

– Este vorba în primul rând de managementul investițiilor. Noi facem constant investiții în noi echipamente și în upgradarea celor existente. Colaborăm cu firme de renume internațional, cum este firma Zeiss, care ne furnizează cele mai noi aparate, cu softuri și capabilități sporite de la an la an și de la model la model.

– Noi, locuitorii din Alba Iulia și împrejurimi, dar și cei din Deva și Turda, vedem acum mult mai bine luminița de la capătul tunelului după ce dr. Holhoș a deschis clinici de chiurgie oftalmologică în aceste locații. Ne putem considera niște favorizați ai sorții, din acest punct de vedere. Pentru dvs. aceasta a însemnat însă, pe lângă perfecționarea profesională continuă, și un efort financiar consistent, cu investiții în tehnologia de ultimă generație. Deci, firesc, se naște întrebarea: de ce în România, de ce în Alba Iulia?

– Am călătorit în multe țări din Europa, în interes profesional, pentru diverse specializări și cursuri – Franța, Germania, Elveția, și în SUA, unde am stat peste un an. Am avut tot timpul opțiunea de a rămâne undeva, ca medic oftalmolog. Totuși, legătura cu oamenii și locurile natale rămâne cea mai puternică. Eu sunt născut în Alba Iulia, și aici sunt familia, prietenii și apropiații. Consider că partea socială și emoțională primează în fața factorilor de natură financiară.

– Cine este acum OMUL Teodor Holhoș, cel din spatele măștii chirurgicale? Unde îl vedeți peste un deceniu?

– Mă consider un om simplu, am copilărit la țară, și mi-am dorit tot timpul să îmi depășesc limitele. Părinții mei, tata subinginer și mama profesoară, mi-au asigurat o creștere decentă, nu am primit totul pe tavă, dar nici nu pot spune că am avut lipsuri. Am fost ambițios de când mă știu, și am fost fascinat de medicină, chiar dacă nu avem medici în familie. Peste 10 ani e dificil să mă pronunț, viitorul după cum vedeți se poate dovedi imprevizibil, chiar la nivel mondial, însă cu siguranță voi fi tot medic oftalmolog, cu o și mai mare experiență, și oferind în continuare pacienților noștri cele mai actuale tratamente în domeniu.

– În anul de grație 2020, care considerați că este șansa unui absolvent de medicină, cu potențial profesional, de a-și dovedi competența în beneficiul pacienților din România?

– Sistemul de stat nu oferă prea multe șanse de dezvoltare, însă sistemul privat de sănătate are câteva centre unde, în funcție de specializare, un medic tânăr are șansa de afirmare, de creștere, de dezvoltare. Și în anul 2020, ca și în anul 2008 când am terminat eu medicina, lucrurile nu sunt ușoare. Cine dorește cu adevărat și luptă, poate să reușească orice. Eu cred că acum e poate chiar mai ușor: avem toți acces la fonduri europene, avem informație online și avem experiența generațiilor anterioare.

– Credeți că politicul va avea vreodată puterea sau măcar intenția reală de a transforma în bine România?

*Cred că politicul are cea mai mare putere să transforme România în bine și din cauza aceasta cred că toți ar trebui să ne implicăm în politica țării, regiunii, localității din care facem parte. Doar astfel putem influența în direcția bună lucrurile.

– Care este mesajul dvs. către locuitorii din județul Alba?

– Progresul unui județ, cu toate aspectele lui, inclusiv în materie de sănătate, reflectă voința și dorința oamenilor. De aceea, îi sfătuiesc pe conjudețenii mei să se implice activ în toate problemele de interes și în schimbările pe care doresc să le aducă în viața noastră.

– Vă mulțumesc!

A consemnat Nicoleta IDITA – TOMUȚA