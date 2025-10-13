Temperatura optimă în casă toamna: Câte grade recomandă medicii pentru un somn odihnitor

Cum să setezi centrala toamna pentru un somn odihnitor

Odată cu sosirea toamnei și scăderea temperaturilor exterioare, tot mai mulți români aleg să pornească centrala termică pentru a menține confortul în locuință. Medicul pneumolog și specialist în somnologie Răzvan Lungu a explicat pentru Digi24 care sunt intervalele de temperatură recomandate pentru un climat interior adecvat în această perioadă.

Când e momentul optim să pornim centrala

Pornirea centralei nu se face după o dată fixă din calendar, ci în funcție de temperaturile resimțite în interior și exterior. Momentul potrivit survine atunci când media temperaturilor exterioare scade sub 15°C, prag care marchează începutul răcirii semnificative a locuinței și reducerea confortului termic.

Temperatura recomandată pentru un somn odihnitor

Pentru un somn de calitate, temperatura din locuință ar trebui să fie mai scăzută, ideal între 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, aceasta poate varia de la persoană la persoană: unii se simt confortabil la circa 19°C, alții preferă un ambient mai cald, chiar peste 23–24°C.

Medicul recomandă ca temperatura să nu depășească 24°C pe timpul nopții și căldura să fie distribuită uniform, pentru a evita variațiile mari între camere, care pot afecta somnul.

La fel de importantă este și umiditatea aerului, care ar trebui să se mențină între 30 și 50%, mai explică Răzvan Lungu.

Casele cu bebeluși sau copii mici

Temperatura recomandată pentru somnul celor mici este similară cu cea a adulților, însă copiii sunt mai sensibili la variațiile bruște de temperatură și pot resimți mai puternic disconfortul provocat de căldura excesivă.

Cum ne afectează schimbările de temperatură

Expunerea la temperaturi prea mari sau prea scăzute poate provoca oboseală fizică și mentală, confuzie, modificări ale tensiunii arteriale și dificultăți de concentrare. Sistemul respirator poate fi afectat, generând tuse, strănut sau congestie, mai ales la persoanele cu afecțiuni respiratorii preexistente.

În plus, variațiile bruște de temperatură pot pune presiune pe sistemul cardiovascular, crescând riscul de accidente vasculare sau atacuri de cord, mai ales la cei cu probleme cardiace.

Sfaturi pentru un somn mai bun

Evită cât mai mult expunerea la lumina ecranelor (telefon, tabletă, televizor) înainte de culcare, deoarece lumina albastră împiedică secreția de melatonină, hormonul odihnei.

Creează o atmosferă relaxantă înainte de culcare: lumina să fie caldă, ambientală, nu puternică.

Respectă limitele biologice ale corpului: somnul nu trebuie sacrificat pentru alte activități, deoarece lipsa lui duce la oboseală și diverse afecțiuni.

Ora recomandată pentru somn

Rutina e importantă: este indicat să ai aproximativ aceeași oră de culcare și de trezire în fiecare zi, indiferent de ziua săptămânii. Ora ideală de culcare este până în 23:00, iar trezirea poate varia între 7 și 9 dimineața, în funcție de programul fiecăruia.

